Otra cuestión: convenio de 38.000 euros
Cáceres destina 300.000 euros en ayudas a las sociedades de cazadores
El presidente de Fedexcaza explica que la partida busca solucionar la "falta" de recursos económicos de los cotos sociales y la "ausencia" de caza menor
La Diputación de Cáceres destinará 300.000 euros, incluidos en los presupuestos del próximo año, a las sociedades de cazadores de la provincia de Cáceres. Estas ayudas se activarán una vez aprobado el plan económico, de cara a 2026, que se someterá a pleno el martes 18 de noviembre.
Los fondos pretenden llegar a unos 38 o 40 cotos sociales, estimó José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), organización que agrupa 33.000 cazadores federados, de los cuales unos 15.000 son de la provincia de Cáceres. La federación colabora con la institución provincial en el desarrollo de la resolución con la institución provincial para que "en el menor tiempo posible, en 2026, puedan estar a disposición".
Gallardo señaló que los cotos sociales enfrentan dos problemas principales: la "falta" de recursos económicos y "ausencia" de caza menor. Por ello, explicó que esta partida económica se destinará a abordar ambas cuestiones.
Según el presidente de Fedexcaza, la falta de caza menor se debe a las "graves enfermedades" que afectan a conejos y liebres , y la ayuda también apoyará a otras especies como perdiz, codorniz y tórtola.
Convenio
La partida de 300.000 euros se dio a conocer en la rueda de prensa de presentación del borrador de los presupuestos de la Diputación de Cáceres y se volvió a tratar este lunes en la presentación de la renovación del convenio con Fedexcaza. En el citado acuerdo, la institución provincial aporta 38.000 euros destinados a la Red Comarcal de Atención al Cazador.
En Extremadura, más del "82%" del territorio es coto de caza, y aproximadamente el "50%" corresponde a coto social, detalló Gallardo. Por ello, señaló la importancia de ofrecer "una atención cercana y profesional para gestionar todos los espacios naturales".
El convenio garantiza que a "50 kilómetros" cualquier cazador disponga de punto de atención cinegética para realizar trámites relacionados con la actividad y sus cotos. Asimismo, contribuye a reducir la brecha digital vinculada "al mundo rural".
Oficinas
En este sentido, el presidente de Fedexcaza resaltó que las oficinas ubicadas en Coria y Brozas, que se suman a la de Navalmoral de la Mata, "son un punto esencial para miles de cazadores de nuestra región".
Por su parte, Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, afirmó que "la caza representa un bien tangible e intangible de la provincia de Cáceres" y añadió que en muchos pueblos del territorio cacereño se "disfruta, cuida la caza y que, por tanto, está preservando la biodiversidad de la provincia".
