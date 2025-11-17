Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consecuencia de la borrasca Claudia

Cinco pueblos de Cáceres reciben camiones cisterna para garantizar el suministro tras el arrastre de cenizas por las lluvias

El vicepresidente del consorcio MásMedio señala que La Huerta, en estos momentos, mantiene problemas de abastecimiento, mientras que en Oliva y Villar de Plasencia creen que la calidad del agua "es mejor" y Jerte reabre la red municipal

El camión ciserna para abastecer a La Huerta.

El camión ciserna para abastecer a La Huerta. / Cedida

Juan Moriano

Juan Moriano

Cáceres

Las lluvias de los últimos días han provocado el arrastre de cenizas de los incendios del pasado verano, lo que ha generado problemas en la potabilidad del agua en municipios del norte de la provincia de Cáceres. Por tal motivo, se desplazaron camiones cisterna para abastecer la población en Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia, Jerte, Casas del Monte y La Huerta, alquería de Caminomorisco, que en estos momentos, se trata de la única que mantiene problemas de abastecimiento.

Javier Prieto, diputado y vicepresidente del Consorcio MásMedio, explicó que los camiones situados en Oliva de Plasencia y Villar de Plasencia permanecen en estas localidades como medida de precaución, aunque "creemos que la calidad del agua es mejor". En Casas del Monte se encuentra "de manera provisional" y en el caso de Jerte, señaló que la alcaldesa, María Felisa Cepeda, le trasladó que se ha reabierto el suministro municipal, por lo que ya no se estaría utilizando el agua transportada, con la que se "ha estado abasteciendo el municipio desde el jueves".

La Hurta

Los camiones cisterna, con una capacidad aproximada de 10.000 litros, han estado abasteciendo agua en las localidades afectadas desde el jueves. No obstante, Prieto precisó que La Huerta se trata, en estos momentos, la única población con problemas de abastecimiento.

Camión cisterna.

Camión cisterna. / Cedida

Analíticas

El vicepresidente del Consorcio MásMedio añadió que, en mañana de este lunes, los servicios técnicos se han desplazado a Villar de Plasencia, Oliva de Plasencia, Cabezuela del Valle y Jerte para realizar analíticas. Se espera disponer de los resultados para conocer la calidad del agua de estos municipios el miércoles.

Asimismo, Prieto señaló que la borrasca Claudia ha incrementado el arrastre de cenizas en varias poblaciones, especialmente en Jerte, Caminomorisco y en la zona del Valle del Ambroz, como Casas del Monte.

Noticias relacionadas

Por otra parte, los ayuntamientos llevan a cabo controles utilizando kits para mediar la turbidez y el pH, a lo que se suman otras labores municipales como la limpieza de captaciones.

TEMAS

