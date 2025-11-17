Dos detenidos por robar con fuerza en un establecimiento hostelero de Jerte

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de la Compañía de Plasencia, han desarrollado una investigación que ha permitido esclarecer un robo con fuerza cometido en el mes de octubre en un establecimiento hostelero de la localidad del Jerte, culminando con la detención de dos hombres como supuestos autores de los hechos y la recuperación de parte del material sustraído.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario del establecimiento afectado, quien informó de que autor o autores desconocidos habían accedido al local forzando uno de los accesos y sustrayendo diversos efectos de su interior.

A raíz de la denuncia, el Equipo ROCA abrió una investigación orientada a la identificación de los implicados y a la localización de los bienes robados. Durante las primeras gestiones, los agentes lograron obtener datos relevantes sobre el vehículo que supuestamente habría sido utilizado para desplazarse al lugar de los hechos y para transportar los objetos sustraídos.

Gracias a estas informaciones, los investigadores lograron identificar a dos varones, de 38 y 47 años, que podrían guardar relación directa con el robo. A lo largo de los días siguientes, se llevó a cabo una labor de recopilación de indicios que permitió reforzar la línea principal de la investigación.

Imagen del momento de la detención. / Guardia Civil

La detención se llevó a cabo el 6 de noviembre

Como resultado de estas actuaciones, el pasado 6 de noviembre, agentes del Equipo ROCA procedieron a la detención de ambos hombres como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en el establecimiento hostelero afectado.

Durante las actuaciones posteriores, los agentes consiguieron recuperar parte de los efectos sustraídos, que se encontraban en posesión de los detenidos. Dichos objetos fueron depositados en dependencias oficiales de la Guardia Civil para su posterior devolución a su legítimo propietario.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Plasencia, en concreto del Equipo ROCA, encargado de la investigación, con la colaboración de agentes del Puesto de Jerte.

La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo y agradece la colaboración ciudadana, esencial para la prevención y esclarecimiento de delitos en el entorno rural.