Guatemala estudia el sistema de gestión del agua y residuos de la provincia de Cáceres

Una delegación Mancomunidad de Municipios Mancuerna, en la cuenca del río Naranjo, en el occidente de Guatemala, ha iniciado una visita de trabajo por la provincia de Cáceres, de la mano de la Diputación de Cáceres y su consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres (MásMedio). El objetivo es conocer de primera mano el tratamiento de las aguas residuales, el abastecimiento y tratamiento de agua potable, así como la recogida y gestión de los residuos.

Con la finalidad de trasladar posteriormente "estos conocimientos a nuestros municipios en la cuenca y en la mancomunidad", así lo explicó Wilson Castañeda, uno de los representantes de la delegación, quien, según apunta la institución provincial, ha mantenido un encuentro este lunes con el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, y el vicepresidente de MásMedio, Javier Prieto, y el gerente de dicho consorcio, Gustavo Pérez.

Encuentro entre la delegación de Guatemala y la Diputación de Cáceres / Cedida por la Diputación de Cáceres

Durante quince días, la delegación guatemalteca, que la diputación señala que está integrada por técnicos que trabajan en la gestión de aguas y abastecimiento, así como en el manejo de desechos sólidos o residuos, visitará distintas Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (Etap), como la de Malpartida de Plasencia, Sierra de San Pedro o Valle del Ambroz; Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (Edar), como la de Membrío, Sierra de San Pedro, o Malpartida de Plasencia, así como la Presa del Valle del Ambroz, la de Membrío, el servicio de Residuos Sólidos Urbanos y el Punto Limpio de Hervás, el Laboratorio de Aguas en Malpartida de Cáceres, el Ecoparque de Cáceres o las instalaciones del Canal de Isabel II de la capital cacereña.

Además, la institución provincial menciona que participarán en distintas sesiones técnicas en torno al contexto técnico-jurídico del Consorcio MásMedio y de la Mancomunidad de Mancuerna o las jornadas 'Gestión de Residuos y Economía Circular. El modelo consorciado para el ámbito rural', organizadas por MásMedio, y que tendrán lugar el miércoles 26 de noviembre en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Implementación en Guatemala

La institución provincial añade que Castañeda ha reiterado que "la idea es que, tras estos contactos, podamos implementar estos sistemas en Guatemala, salvando las diferencias sociales, culturales y económicas que puedan existir".

Esta colaboración llega tras una reunión previa que el presidente de la diputación mantuvo con tres alcaldes de la mancomunidad de Mancuerna de Guatemala.