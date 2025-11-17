Inversión de más de 100.000 euros en la restauración de la iglesia de Robledillo de Trujillo

La restauración de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Robledillo de Trujillo ha salido a licitación por un importe de 145.094,65 euros (con IVA). El proyecto de ejecución se centra en la reparación y consolidación del arco fajón de la nave central, la cubierta sobre él, así como reparar las juntas con mortero y cerrar los huecos en la torre del templo. Todo ello, sin modificar los aspectos formales y la distribución del templo.

Según la memoria, la iglesia presenta en general un buen estado de conservación y el principal problema que se puede observar es la grieta en la zona de la clave del arco fajón central. "Parece ser que la grieta tiene al menos una antigüedad de más de 20 años, presenta un aspecto preocupante, al tratarse de un elemento estructural, cuya capacidad portante podría estar afectada por una sobrecarga exterior de los elementos de cubierta", indica. Asimismo, aprecian que ha sido reparada con anterioridad pero se ha vuelto a abrir.

Para comprobar los materiales de la cubierta y si existía una sobrecarga sobre los arcos fajones de la nave, se realizó una cata de inspección. Como resultado de la exploración, el proyecto de obra apunta que se comprobó la existencia de cargas puntuales sobre los arcos.

Torre

Mientras que el resto de patologías de "relativa importancia" observadas en el edificio religioso se encuentran en la torre. La memoria indica que se está perdiendo el rejuntado de mortero en la mampostería, es decir, el material que une los bloques, lo que puede dar lugar a pérdida de piedras pequeñas y creación de huecos en los que pueden anidar pájaros, favoreciendo al crecimiento de vegetación y daño por el ácido de los excrementos de los animales. Como el templo no está en un área protegida de aves, el proyecto propone reparar las juntas con mortero de cal similar al original y cerrar las cavidades existentes.

La iglesia de Robledillo de Trujillo. / Proyecto de ejecución

Además, hay nidos de cigüeñas que tapan las aperturas del campanario, causando daños en los revestimientos y problemas de higiene. El proyecto de obra señala que la mayoría de ellos parecen abandonados debido a la pérdida de material, por lo que se propone retirar los restos y reparar los morteros en las zonas afectadas.

Historia

El templo, ubicado en la plaza de España de Robledillo, posee unos 399 metros cuadrados construidos en mampostería y sillarejo de granito, prevalece en ella la obra barroca del siglo XVII, aunque el documento de obra también destaca los restos del XV y renacentistas del XVI.