Cáceres coge el testigo de Cuba: la provincia será sede del Congreso Iberoamericano de Agroturismo

La provincia de Cáceres será la anfitriona del Congreso Iberoamericano de Agroturismo en noviembre de 2026. Aunque aún se encuentran pendientes de cerrar detalles, parte de las actividades se llevarán a cabo en Guadalupe, mientras que se evalúa que otros municipios para acoger el resto. Con esta designación ,Cáceres tomará el relevo de La Habana, Cuba, anfitriona de la edición de 2025.

Por tal motivo, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, mantuvo un encuentro con el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina González, quien explicó que en el congreso, que tuvo lugar en La Habana, se sabía que Cáceres iba a ser electa, puesto que había consenso y, por ello, propició que una representación de la institución provincial viajase al evento. "Ese fue el nexo inicial que condujo a aprovechar esta oportunidad para visitar Cáceres".

"El turismo de la naturaleza está cogiendo cada vez más fuerza", “es sano y ecológico”, destacó el embajador de Cuba, quien apuntó que “en nuestra opinión, Cáceres tiene mucha potencialidad”, puesto que vincula el agroturismo con el patrimonio. Dicha rama de desarrollo contribuye, sobre todo, “con pequeñas empresas. Esto no es lo típico de las grandes cadenas, pero sí a nivel de economía familiar, autónomo o regional tiene un gran valor”.

En cuanto a la posibilidad de establecer un proyecto conjunto entre Cuba o Iberoamérica y Cáceres, Medina expresó que es una posibilidad. "Son los temas que estamos tratando, vemos una gran voluntad de ambas partes en tratar de encontrar puntos de coincidencia".

Cámara de Comercio

Además, durante su visita, Medina mantuvo también una reunión con la Cámara de Comercio de Cáceres, en la que se vio la posibilidad de tener algunas acciones bilaterales entre el órgano cameral cacereño y Cuba, pero también con Iberoamérica. Además, señaló que se trató también la opción de concertar un encuentro previo con los embajadores iberoamericanos.

Huracán Melissa

Hace unas semanas, el huracán Melilla sembró destrucción en países del Caribe, entre ellos el país cubano. Según recogió la agencia EFE, el 11 de noviembre, el coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, explicó que las primeras valoraciones subestimaron el alcance de la devastación y que son más de 90.000 las viviendas afectadas o destruidas, y unas 100.000 las hectáreas de cultivos dañados.

En relación con la posible cooperación de la Diputación de Cáceres en la emergencia, el embajador comentó que no tiene conocimiento de si las diputaciones cuentan con fondos para proyectos de emergencia, pero añadió que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) "ofreció una ayuda que llegó a Cuba".