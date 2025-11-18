Los premios 'Luis Romero Solano' celebran su vigésimo aniversario en Garrovillas de Alconétar

Juventudes Socialistas de Cáceres organiza una nueva edición de los Premios a la Memoria Histórica 'Luis Romero Solano', que cumplen 20 años recordando y homenajeando a personas y proyectos dedicados a la recuperación de la memoria histórica y democrática y a la defensa de los derechos humanos.

En esta ocasión, la gala de entrega de reconocimientos se celebrará en Garrovillas de Alconétar y servirá de homenaje a las personas represaliadas en la comarca Tajo-Salor y de la localidad. El acto tendrá lugar en el Corral de Comedias, a partir de las 19:00 horas.

La secretaria general de la organización, Irene Pozas, ha recordado que Garrovillas sufrió una dura represión franquista, con vecinos y vecinas fusilados, encarcelados y torturados. En el entorno del conocido “Puente del Tajo”, cercano al municipio, fueron arrojados numerosos cuerpos, algunos de los cuales aparecieron posteriormente en las orillas del río.

Reconocimientos XX Premios a la Memoria Histórica 'Luis Romero Solano'

¿Qué ocurrió? Premio a la escritora, periodista, poeta y narradora Aroa Moreno Durán. Sus obras están marcadas por historias que abordan la represión franquista, el exilio y el silencio impuesto a las familias.

¿Cómo ocurrió? La película 'El maestro que prometió el mar' de la directora Patricia Font y basado en la novela de Francesc Escribano.

¿Dónde ocurrió? El Puente Romano de Alconétar, Bien de Interés Cultural y lugar de memoria.

¿De quiénes se olvidaron? Reconocimiento al matrimonio conformado por Epifanía Mirón tostado y José García Macías. Ambos consiguieron sobrevivir a la represión franquista y, tras la dictadura, José fue elegido alcalde del Garrovillas en 1979.

Memoria Democrática: Pilar y Marisa Montero Curiel, profesoras de Filología Hispánica en la Universidad de Extremadura (UEx). Han editado la obra poética de Manuel Gómez Sánchez, nacido en Madroñera en 1900 y fusilado en Conquista dela Sierra en agosto de1936.

Mención Especial 2025: A la novela gráfica 'El otro mundo' de Enrique Bonet y Joaquín López, que rescata las Misiones Pedagógicas de la Segunda República, a partir de la experiencia en la Alpujarra granadina en 1933.

XX años dedicados a reivindicar la memoria histórica

En esta edición especial, la organización juvenil socialista quiere rendir homenaje al trabajo de Luis Pastor, reconocido como una de las voces de la canción protesta.

La obra de Luis Pastor está profundamente enraizada en la experiencia popular y en la memoria de la posguerra. A través de sus letras, reivindica la memoria histórica y democrática como un deber colectivo: recordar a quienes fueron silenciados, defender la justicia y dar sentido al presente desde la verdad del pasado.

El cartel de esta edición ha sido realizado por la artista plástica Teresa G. Antequera (@tle_elo), una mujer joven y extremeña, graduada por la Universidad de Sevilla de Bellas Artes, según informa el PSOE provincial en nota de prensa.