Trujillo despide un campeonato regional de aves con récord de calidad

El Campeonato Ornitológico Regional de Extremadura echó el cierre este domingo, tras diez días de intensa actividad en el Mercado Regional de Ganados. La cita estuvo organizada por el Club Ornitológico Ciudad de Trujillo, con el respaldo de EXFA (Extremadura Federación de Aves) y FOEX (Federación Ornitológica Extremeña.

La edición, que también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Trujillo, ha reunido a cerca de 2.600 aves y alrededor de 250 criadores procedentes de Extremadura, comunidades vecinas y Portugal, tal y como señala la organización.

El movimiento de público ha sido constante durante toda la semana, especialmente, en las jornadas centrales de la exposición, de hecho, los promotores han calificado el encuentro como «sobresaliente», tanto por la respuesta del sector y la buena acogida de los visitantes como por la calidad de los ejemplares participantes.

Del mismo modo, el club valora de manera muy positiva las visitas escolares, una iniciativa que pretende mostrar el trabajo que hay detrás de la cría de estas aves.

La clausura tuvo lugar este domingo por la mañana, con la entrega de premios. Al respecto, el jurado subrayó el alto nivel de competitividad en todas las categorías y valoró el avance técnico de los criadores extremeños.

Premios

El premio al mejor pájaro de canto fue para un ejemplar de Luis M.ª Paniagua, que alcanzó 95 puntos. En lipocromo, el galardón recayó en Juan Pedro Lozano , con 93 puntos. La misma puntuación obtuvo Eulalio Morales, ganador de la categoría de melánicos.

En postura, el reconocimiento fue para Ángel Galán, con 92 puntos. El premio al mejor exótico se lo llevó José Antonio del Viejo Grajera, con una valoración de 91 puntos. En fauna e híbridos, el mejor ejemplar fue presentado por Saturnino Ruano y la categoría de psitácidas y periquitos la encabezó Miguel Ángel Rodríguez.

Entre los criadores con mayor puntuación destacó Juan Pedro Lozano y el trujillano José Luis Bravo. Antonio Sánchez lideró el apartado de postura; Raúl Delgado, el de exóticos y Carla Morato, fauna e híbridos. En psitácidas, Juan Manuel Rodríguez. Juan Manuel Rodríguez se llevó el premio al criador con mayor número de medallas, con un total de 23.