Arrancan las obras para renovar la red de agua en la Ronda de la Piedad de Trujillo

Las obras de renovación integral de la red de abastecimiento de agua en la calle Ronda de la Piedad ya están en marcha. Las máquinas comenzaron a trabajar este lunes, después de que el Ayuntamiento completara los trámites técnicos previos, entre ellos la firma del acta de replanteo, necesaria para activar oficialmente la actuación.

La intervención supone una modernización profunda de esta vía trujillana, una cuestión largamente demandada por los vecinos, debido a las averías recurrentes y a los cortes de suministro que se venían produciendo en los últimos años. Dichas incidencias afectaban directamente tanto a viviendas como a pequeños negocios del entorno, que habían trasladado en múltiples ocasiones, la urgencia de acometer estas obras.

Así, los trabajos arrancan con la retirada del pavimento y de las aceras actuales para permitir instalación de una nueva conducción de agua y la mejora de las acometidas domiciliarias. La empresa concesionaria del servicio participará en esta parte del proyecto, centrada en renovar toda la red hidráulica, mientras que una constructora especializada asumirá la obra civil: demolición del firme, movimiento de tierras, reposición del asfaltado y la ampliación de las aceras hasta los 1,80 metros.

Infraestructura reforzada

Además de la modernización de la red y la mejora de la accesibilidad, el proyecto contempla la actualización completa de la señalización vial, tanto horizontal como vertical y la instalación de canalizaciones que permitirán , en el futuro, integrar otros servicios, sin necesidad de abrir de nuevo la calle. Con ello, el Ayuntamiento busca que la intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que deje preparada la infraestructura para las necesidades que puedan surgir.

El plazo de ejecución estimado es de mes y medio, aunque el Consistorio recuerda que el calendario puede variar en función de la meteorología o de incidencias propias de una obra de estas características. Pese a ello, la previsión es que los trabajos avancen de manera continuada para reducir en lo posible, las molestias al vecindario.

Asimismo, según subrayan fuentes municipales, esta intervención forma parte de un plan más amplio de actualización de servicios básicos en distintos puntos de la ciudad, que persigue la eficiencia y la seguridad.