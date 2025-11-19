El Ayuntamiento de Talayuela desaconseja el consumo de agua del grifo por el aumento de la turbidez

El Ayuntamiento de Talayuela emitió en la tarde del pasado martes, 18 de noviembre, un comunicado en el que desaconseja el consumo de agua del grifo. Según el mensaje oficial, debido a las "intensas" lluvias registradas durante el pasado fin de semana, se ha detectado un aumento "puntual" de turbidez en el agua de la red de abastecimiento

Roberto Baños, alcalde de Talayuela, explicó que las precipitaciones arrastraron "muchos materiales sólidos" hacia la captación que abastece a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (Etap). Con la subida del agua, se realizaron analíticas y se observó que "los parámetros están alterados".

De momento, el regidor indicó que están a la espera de recibir los últimos informes de las analíticas, los cuales serán enviados a la Dirección General de Salud Pública para su evaluación. Baños añadió que, si mañana jueves los parámetros continúan elevados, se tomarán medidas correctivas.

Por el momento, el alcalde precisó que hasta que las autoridades sanitarias pertinentes no se pronuncien y confirmen que el agua no es potable, no se tomarán medidas para abastecer a la población. Sin embargo, como medida preventiva, se ha recomendado a las residencias de mayores, pisos tutelados y colegios que utilicen agua embotellada.

Etap

Por su parte, Gustavo Pérez, gerente del consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, responsable de la Etap de Talayuela, comentó en la mañana de este miércoles, 19 de noviembre, que recibió una comunicación por teléfono, pero que no disponía de datos del lugar donde se ha producido la turbidez ni se le ha remitido un acta de la analítica.

El gerente del consorcio trasladó que los resultados disponibles de turbidez de la planta se encuentran dentro de los "límites que marca el decreto 3/2023", que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Pérez precisó que el consorcio se encarga de la gestión de la Etap, que suministra al depósito, y a partir de ahí, el ayuntamiento y la empresa que gestiona el servicio son los encargados de los análisis en red. "Estamos investigando donde se ha producido ese incremento de turbidez porque puede ser una situación puntual de la red de distribución en baja", es decir, la infraestructura que lleva el agua potable desde los puntos de abastecimiento (Etap o depósitos) hasta los consumidores finales.

Los datos de la planta son "buenos", recalcó el gerente de MásMedio, quien apuntó que se han solicitado a la empresa que gestiona la planta los informes "actualizados” de los registros de calidad diaria que se toman. Además, añadió que remitirán al Servicio Extremeño de Salud (SES) el informe sobre la gestión de la citada infraestructura y solicitarán al ayuntamiento los valores de las mediciones.