Cáceres reúne a expertos y alcaldes para abordar las claves en la gestión de residuos

El complejo San Francisco de Cáceres reunirá a expertos y representantes municipales para tratar cuestiones relacionadas con la gestión de residuos, como el modelo consorciado implementado en otras regiones de España o el compostaje comunitario, es decir, un proceso de reciclaje de residuos orgánicos en el que la materia orgánica se transforma en abono natural para la tierra. Todo ello tendrá lugar en las jornadas de 'Gestión de Residuos y Economía Circular. El Modelo Consorciado para el Ámbito Rural', que se celebrarán el próximo miércoles 26 de noviembre.

El gerente del consorcio MásMedio, Gustavo Pérez, explicó durante su intervención en la presentación de la jornadas, que han querido reunir a perfiles diversos: tanto técnicos de consorcios similares al cacereño,para abordar los avances que se implementan, y también alcaldes y secretarios interventores de los ayuntamientos, con el fin de darles a conocer "la evolución del plan provincial de puntos limpios y lo que va a conllevar en los municipios".

Las jornadas están dirigidas a ayuntamientos, técnicos y responsables municipales; empresas del sector ambiental, ingeniería y gestión pública; universidades, centros de investigación y estudiantes, así como ciudadanía "comprometida con la sostenibilidad", según recoge la web del evento.

Programa

La jornada comenzará a las 10.45 horas con el primer bloque dedicado a la 'Ley 7/2022 retos y novedades para la economía circular rural' que se dividirá en dos ponencias. Por un lado, Miguel Alonso Gil, presidente del Tribunal Económico Administrativo en el Ayuntamiento de Móstoles, abordará el modelo tributario y reglamentario de la legislación. Por otro, Ricardo Rodríguez Herrero, asesor técnico de residuos municipales Cogersa (consorcio de Asturias), hablará del modelo consorciado que tienen en el principado.

El segundo bloque, titulado 'La adaptación de la gestión de residuos al ámbito rural. Proyectos singulares de la provincia de Cáceres', contará con la intervención de Almudena Maza Gutiérrez, técnica del servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, que analizará los retos para la implantación de la gestión de la fracción orgánica en la región. Por otra, el gerente del consorcio MásMedio hablará del Plan Provincial de Puntos Limpios, la previsión de la finalización de las obras, que "actualmente están adjudicadas", y la futura gestión supramunicipal y provincial del consorcio para las citadas infraestructuras.

Compostaje comunitario

La cita incluirá también una mesa redonda en la que participarán Ángel Rodríguez, gerente del consorcio de Valencia Interior, y María Jesús Cabo, maestra compostera, que trabajan en el compostaje comunitario que se desarrolla en los municipios del interior de Valencia. Aunque estas localidades no son grandes ciudades, cuentan con más población que municipios cacereños. Por ello, Pérez destacó que, puesto que en en el territorio valenciano funciona, "creemos que es un modelo que en muchas comarcas pequeñas de Cáceres puede ser muy importante y sostenible, sobre todo en la gestión durante las épocas de invierno".

Presentación del programa de la jornada 'Gestión de Residuos y Economía Circular. El Modelo Consorciado para el Ámbito Rural'. / Cedida

En la mesa redonda participará también Eva Puche, asesora en residuos de la empresa Anthesisgroup, que hablará sobre la concienciación, y Francisco Vaquero, responsable del servicio de Residuos Sólidos Urbanos del consorcio MásMedio.

Asimismo, Pérez adelantó que asistirán empresas como las centradas en la digitalización de los servicios de residuos sólidos urbanos y que están pendientes de confirmar la presencia de una entidad que podría mostrar un punto limpio móvil, "una solución que puede ser muy viable para el incremento de demanda durante el periodo estival en la provincia".

En cuanto a la inscripción, el gerente del consorcio de la Diputación de Cáceres concretó que ya hay inscritas 160 personas y esperan superar las 200 asistentes. La cita es gratuita, aunque requiere una inscripción previa que deberá realizarse a través de la web del consorcio MásMedio.

Sensibilización medioambiental para los jóvenes

De forma paralela, se celebrará otra jornada dedicada a la educación ambiental en el entorno del Museo Pedrilla, a la que se ha invitado a colegios de la provincia y de la capital cacereña.

Subvención de un millón de euros

Por su parte, Javier Prieto, diputado de la Diputación de Cáceres y vicepresidente de MásMedio, señaló que el consorcio gestiona el servicio de Residuos Sólidos Urbanos de más de 100 municipios, lo que supone "más de 72.000 habitantes". Destacó además que han sido beneficiarios de una subvención de más de 900.000 euros de los fondos Perte de la Unión Europea, a través de los fondos regionales de la Junta de Extremadura, con los que se adquirirá contenedores para la vía públicas, viviendas y locales comerciales, así como la trituradora para el resto de podas y otros medios sujetos a la subvención.

La subvención contempla también la adquisición de equipos para la implantación de compostaje comunitario en varios municipios y comarcas de menor población. "Hemos comprobado que puede ser una opción más viable, medioambientalmente más sostenible y que nos permite generar nuevos puestos de trabajo con maestros composteros", señaló Prieto.