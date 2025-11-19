Los municipios de Cáceres afectados por el arrastre de cenizas recuperan el suministro de agua potable y se retiran los camiones cisterna

El arrastre de cenizas provocado por las lluvias de la semana pasada generó problemas en la potabilidad del agua en varios municipios del norte de la provincia de Cáceres afectados por los incendios del verano. Como medida de emergencia, se desplazaron camiones cisterna para abastecer a la población en Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia, Jerte, Casas del Monte, Caminomorisco y una de sus alquerías, La Huerta. No obstante, estos vehículos ya se están retirando de forma progresiva, puesto que no se ha detectado ningún tipo de afección y los resultados de las analíticas están siendo "positivos".

Así lo confirmó Javier Prieto, diputado y vicepresidente MásMedio, el consorcio de la Diputación de Cáceres que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en municipios de la provincia y que se encargó de enviar los camiones. Asimismo, explicó que el lunes 17 de noviembre se realizaron analíticas en las localidades en las que se habían registrado "más problemas": Villar de Plasencia, Oliva de Plasencia, Jerte, Cabezuela del Valle y Caminomorisco.

Aunque todavía no disponen de una analítica completa al 100%, puesto que Prieto señaló que el proceso de laboratorio es "minucioso", los resultados obtenidos hasta ahora son "positivos", puesto que "no hay indicios de contaminaciones graves en el agua de consumo". Por ello, "todos estos municipios han restaurado el suministro potable en sus poblaciones".

Apta para el consumo

Los valores analizados hasta el momento, según detalló Prieto, "los más sensibles para el consumo", están siendo favorables. En consecuencia, el abastecimiento de estas localidades vuelve a realizarse "de forma normal y el consumo es apto".

De momento, el vicepresidente del consorcio recalcó que "no hay ningún tipo de afección" y, por tal motivo, los camiones cisterna se están retirando progresivamente. En total se distribuyeron seis vehículos, aunque algunos fueron enviados como medida preventiva. En localidades como Villar de Plasencia y Jerte sí llegaron a utilizarse, mientras que en otras se mantuvieron por si se generaban problemas.

Recuperación del suministro

Entre el domingo y el lunes el suministro se había recuperado "prácticamente" el suministro en los municipios afectados, "una vez que cesaron las lluvias", apuntó el diputado. Para realizar el seguimiento, se entregó a los ayuntamientos de los municipios afectados por los incendios un kit de medición de turbidez y pH, con el que los técnicos municipales han realizado controles y, en base a ellos, "han ido viendo cuando se podía devolver el suministro".

Prieto recordó que en la comisión técnica celebrada con la Junta de Extremadura se determinó que Jerte sería la localidad más afectada en términos de abastecimiento, debido al estado de sus infraestructuras. La falta de alternativas "complicó la situación". Además, las crecidas en la Garganta de los Papúos dificultaron la conectividad este fin de semana, explicó. No obstante, aseguró que las administraciones implicadas (regional, consorcio y municipal) trabajaron para que el agua faltase "lo menos posible" a los vecinos.