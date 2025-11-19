El PP arrebata la Alcaldía de Valdeobispo al PSOE gracias al voto de una concejala tránsfuga

La localidad cacereña de Valdeobispo estrenará nuevo gobierno municipal después de la moción de censura que este miércoles ha desalojado de la Alcaldía al socialista David Jiménez Sánchez. El relevo se ha consumado en un tenso pleno extraordinario, con el salón abarrotado, en el que la iniciativa del Partido Popular ha salido adelante por cuatro votos a favor —sus tres concejales y el de la edil tránsfuga María del Pilar Francisco Fatela, elegida en la lista del PSOE y hoy no adscrita— frente a los tres votos en contra del grupo socialista.

Con este resultado, el popular Juan José García Pañero se convierte en el nuevo alcalde y pone fin al mandato socialista surgido de las elecciones municipales de 2023, cuando el PSOE fue la fuerza más votada con mayoría de concejales y alrededor del 56 % de los sufragios, frente a algo más del 43 % logrado por el PP.

Apoyo de Pilar Francisco

La moción, registrada por el PP con el apoyo de Pilar Francisco, ha alterado el equilibrio que dejaron las urnas y ha reavivado el debate sobre el transfuguismo. El ya exalcalde reunió el pasado sábado a cerca de un centenar de vecinos para defender su gestión, asegurando que su equipo había ejecutado "casi el 80 %" del programa electoral y atribuyendo la operación a "intereses personales" de la concejala que ahora respalda a los populares.

Un momento del pleno en Valdeobispo en el que se ha elegido al nuevo alcalde. / Cedida

Durante la sesión, García Pañero defendió que la moción de censura es una "prerrogativa constitucional" tan democrática en un pequeño ayuntamiento como en el Congreso de los Diputados, y prometió "un cambio de actitud" en la forma de gobernar el municipio. Jiménez, por su parte, denunció que el PP utiliza esta herramienta para "modificar el resultado de las urnas" sin una justificación objetiva.

Respeto desde el Partido Popular

El debate ha trascendido el ámbito local. En Almendralejo, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha expresado su respeto a la decisión "libre" del grupo popular de Valdeobispo y de la concejala no adscrita, y ha justificado la moción en que "el municipio no funciona" y el actual equipo de gobierno "no está dando al pueblo las soluciones que merecen los vecinos". Según Bautista, es necesario dar "un golpe de timón" y apostar por una política "cercana, de escucha y de humildad".

En el pleno, los concejales del PP han estado arropados por diputados autonómicos y provinciales de su partido, mientras que el secretario general provincial del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha desplazado a Valdeobispo para respaldar al alcalde saliente junto a miembros de la ejecutiva cacereña. Tras la votación, los socialistas han lamentado un cambio de gobierno propiciado por el voto de una tránsfuga, mientras que el nuevo equipo popular habla ya de “nueva etapa” en el consistorio.