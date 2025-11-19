Rescatan a un perro atrapado a gran altura en el Chorritero de Ovejuela

La Guardia Civil de Cáceres ha rescatado a un perro que se encontraba atrapado a gran altura junto a la cascada del Chorritero de Ovejuela, alquería del municipio de Pinofranqueado.

Según informó el Instituto Armado, en la tarde de este miércoles 19 de noviembre la central 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres recibió un avisó que alertaba de la situación.

Por ello, "de inmediato", se movilizaron para su rescate el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Barco de Ávila, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de Ahigal, que lograron acceder a la zona y poner al animal a salvo.

Dueño

La Benemérita confirmó que el perro, que no podía descender por sus porpios medios, ya se encuentra nuevamente "sano y salvo" con su dueño.