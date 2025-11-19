Paraje de Las Hurdes
Rescatan a un perro atrapado a gran altura en el Chorritero de Ovejuela
La Guardia Civil logra acceder a la zona y rescatar al animal que se encontraba cerca de la cascada situada en la alquería de Pinofranqueado
J. M.
La Guardia Civil de Cáceres ha rescatado a un perro que se encontraba atrapado a gran altura junto a la cascada del Chorritero de Ovejuela, alquería del municipio de Pinofranqueado.
Según informó el Instituto Armado, en la tarde de este miércoles 19 de noviembre la central 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres recibió un avisó que alertaba de la situación.
Por ello, "de inmediato", se movilizaron para su rescate el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Barco de Ávila, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de Ahigal, que lograron acceder a la zona y poner al animal a salvo.
Dueño
La Benemérita confirmó que el perro, que no podía descender por sus porpios medios, ya se encuentra nuevamente "sano y salvo" con su dueño.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila
- Un proyecto pionero repoblará el medio rural de Cáceres con mano de obra latinoamericana: 'Hay que abrir la mente para tener más diversidad
- Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras
- Más de 1.500 mayores podrán disfrutar de los mejores balnearios con el programa 'Senior y Saludable' de la Diputación de Cáceres: estos son los requisitos