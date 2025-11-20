Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arraigo a las raíces en plena plaza Mayor

La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres

Hurdanos y simpatizantes se reúnen en el 'Encuentro de Jurd@nos' para disfrutar de la gastronomía,el folclore y las costumbre de su comarca, a decenas de kilómetros de distancia

Juan Moriano

Juan Moriano

Cáceres

Hurdanos y simpatizantes de Las Hurdes afincados en la capital cacereña volverán a demostrar el arraigo que mantienen con su comarca, a pesar de residir a 100 o más kilómetros de distancia por carretera de ella, con una nueva edición del 'Encuentro de Jurdan@s en Cáceres. La jornada de hermandad, que se celebrará el sábado 22 de noviembre, aúna gastronomía local, tradición y folclore.

En esta XI edición, que lleva como lema el ‘Arraigo a las raíces’, no solo participarán jurdanos residentes en Cáceres, sino también vecinos llegados desde Las Hurdes. La cita, organizada por la asociación de Jurdan@s, comenzará a las 11.30 horas en la plaza Mayor con la bienvenida de los paisanos y grupos de folclore que vienen desde la comarca para acompañar en esta fiesta que ensalza las costumbres de antaño.

Degustación

Tras el recibimiento, se degustará aguardiente y perrunillas con miel traídas de hornos caseros de esta comarca histórica, que podrán probar de forma gratuita tanto los asistentes a la comida, que se celebrará en el Hotel Don Manuel, como los viandantes atraídos por el aroma de los dulces y los sonidos de los bailes y músicas tradicionales.

Folclore

Los integrantes de la Escuela de Tamborileros de Mesegal amenizarán el encuentro con el sonido de sus gaitas y tamboriles, y además se realizarán demostraciones de El Picao Jurdano Bien Bailao.

Pasacalles

A ello, se sumará el desfile de trajes tradicionales y el pasacalles alarde de alboradas jurdanas, con música, danzas y sonidos típicos que recorrerán las calles de la parte antigua de Cáceres, hasta llegar al Hotel Don Manuel, donde tendrá lugar el almuerzo.

Por la tarde, el ambiente festivo continuará con un concierto y baile de El Guindal, que se llenará de ritmo al son de instrumentos antiguos, calderos, tapaderas y castañuelas.

A las 18.00 horas, el encuentro cerrará con una actividad dedicada a recordar los relatos y cuentos de mayores, un homenaje a su ayer. Esta actividad pondrá el broche final a una jornada en la que los hurdanos, a pesar de la distancia, mantienen viva la conexión con su comarca y con el folklore que la caracterizan.

