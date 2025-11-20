Talayuela, sin agua potable del grifo desde el martes por un problema de turbidez

El Ayuntamiento de Talayuela, en un comunicado oficial emitido en la tarde del martes 18 de noviembre, desaconsejó el consumo de agua del grifo debido al aumento "puntual" de la turbidez.

Según explicó el alcalde de Talayuela, Roberto Baños, el problema se originó a raíz de las intensas lluvias del pasado fin de semana, que provocaron el arrastre de materiales sólidos hacia la captación que abastece la Estación de Tratamiento de Agua Potable (Etap). Con la subida del agua, se realizaron analíticas y se observó que "los parámetros están alterados".

El regidor indicó que, por el momento, están a la espera de los informes, que "seguramente" estarán disponibles el viernes 21 de noviembre.

Medidas

Baños señaló que, hasta entonces, no pueden tomar medidas adicionales a la recomendación de desaconsejar el consumo de agua del grifo, puesto que aún no disponen de los informes del laboratorio. "Cuando tengamos los datos oficiales mañana, actuaremos", afirmó. Asimismo, al no contar con los resultados, el alcalde comentó que tampoco se conoce la fuente exacta del problema.

El comunicado del Ayuntamiento de Talayuela. / Ayuntamiento de Talayuela

Las analíticas serán remitidas a la Dirección General de Salud Pública para su evaluación. Por el momento, las autoridades competentes no han comunicado que el suministro no sea potable. "Te recomiendan la medida que hemos tomado, trasladar una recomendación a la ciudadanía", añadió el regidor.

Apta para la higiene personal

En el comunicado oficial, se instó a los vecinos a evitar, en lo posible, el consumo directo de agua del grifo hasta disponer de los resultados definitivos, así como aclaró que el suministro puede seguir utilizándose para higiene personal y limpieza. Asimismo, se trasladó un mensaje de tranquilidad a los vecinos