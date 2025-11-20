Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo acoge un campeonato de petanca inclusiva

Enmarcado en el programa de la Fundación de Jóvenes y Deporte y la Junta de Extremadura, orientado a fomentar la práctica deportiva entre personas con discapacidad

Usuarios de las pistas de petanca de San Lázaro.

Usuarios de las pistas de petanca de San Lázaro.

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La ciudad acogerá este jueves, en las instalaciones de petanca del Parque de San Lázaro, en I Campeonato de Petanca Dupletas Inclusivas, una cita que reunirá a 66 parejas procedentes de centros de toda Extremadura y de varios clubes que han trabajado entrenamientos inclusivos en los últimos meses.

La cita forma parte del programa de la Fundación de Jóvenes y Deporte y la Junta de Extremadura, orientado a fomentar la práctica deportiva entre personas con discapacidad. 

La organización del encuentro cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Trujillo, que pone a disposición 33 pistas, además de Cruz Roja Trujillo y la empresa de transportes Jaime Conde, encargada de coordinar los desplazamientos.

