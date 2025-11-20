Trujillo acoge un campeonato de petanca inclusiva
Enmarcado en el programa de la Fundación de Jóvenes y Deporte y la Junta de Extremadura, orientado a fomentar la práctica deportiva entre personas con discapacidad
La ciudad acogerá este jueves, en las instalaciones de petanca del Parque de San Lázaro, en I Campeonato de Petanca Dupletas Inclusivas, una cita que reunirá a 66 parejas procedentes de centros de toda Extremadura y de varios clubes que han trabajado entrenamientos inclusivos en los últimos meses.
La organización del encuentro cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Trujillo, que pone a disposición 33 pistas, además de Cruz Roja Trujillo y la empresa de transportes Jaime Conde, encargada de coordinar los desplazamientos.
