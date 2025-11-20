Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo celebra Santa Cecilia con tres jornadas de música y tradición

El teatro Gabriel y Galán será el escenario de los conciertos, que arrancan este jueves y que están organizados por la Banda de Música ‘Antonio Flores’

Asociación Cultural Banda de Música ‘Antonio Flores’, en la celebración de Santa Cecilia.

Asociación Cultural Banda de Música 'Antonio Flores', en la celebración de Santa Cecilia.

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La ciudad trujillana se prepara, un año más, para honrar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un intenso programa que reúne tres días de conciertos y por supuesto, emotivos encuentros en torno a la música local.

La Asociación Cultural Banda de Música ‘Antonio Flores’ ha diseñado un cartel que como en otras ediciones, combina agrupaciones corales, formaciones tradicionales y bandas de música, con la colaboración del Ayuntamiento de Trujillo y la Asociación de Amigos de la Banda. Todas las actuaciones tendrán lugar en el teatro Gabriel y Galán y la entrada será gratuita.

La programación arrancará este jueves, a las 20.30, con un primer bloque protagonizado por la Coral Troxiello, el grupo Son del Berrocal y la Ronda Trujillana.

El ciclo continuará el sábado, a la misma hora, en el teatro, con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores ‘Jesús Nazareno’ y de la A. C. Banda de Música ‘Antonio Flores’, anfitriona de la celebración.

Las actividades terminarán el domingo, con la misa en honor a Santa Cecilia, en la iglesia de San Francisco, a las 12. Tras la ceremonia litúrgica, músicos y acompañantes compartirán una commida de hermandad, con la que se pondrá el broche final a esta edición.

