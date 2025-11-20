Trujillo celebra Santa Cecilia con tres jornadas de música y tradición
El teatro Gabriel y Galán será el escenario de los conciertos, que arrancan este jueves y que están organizados por la Banda de Música ‘Antonio Flores’
La ciudad trujillana se prepara, un año más, para honrar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un intenso programa que reúne tres días de conciertos y por supuesto, emotivos encuentros en torno a la música local.
La Asociación Cultural Banda de Música ‘Antonio Flores’ ha diseñado un cartel que como en otras ediciones, combina agrupaciones corales, formaciones tradicionales y bandas de música, con la colaboración del Ayuntamiento de Trujillo y la Asociación de Amigos de la Banda. Todas las actuaciones tendrán lugar en el teatro Gabriel y Galán y la entrada será gratuita.
La programación arrancará este jueves, a las 20.30, con un primer bloque protagonizado por la Coral Troxiello, el grupo Son del Berrocal y la Ronda Trujillana.
El ciclo continuará el sábado, a la misma hora, en el teatro, con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores ‘Jesús Nazareno’ y de la A. C. Banda de Música ‘Antonio Flores’, anfitriona de la celebración.
Las actividades terminarán el domingo, con la misa en honor a Santa Cecilia, en la iglesia de San Francisco, a las 12. Tras la ceremonia litúrgica, músicos y acompañantes compartirán una commida de hermandad, con la que se pondrá el broche final a esta edición.
