'Activa-T', la estrategia para combatir la brecha de empleo en el entorno rural, llega a Valencia de Alcántara

La Fundación ONCE, a través de Inserta Empleo, su entidad para la formación y el empleo, y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara se han unido un año más en 'Activa T', un evento estratégico impulsado para dinamizar el empleo de personas con discapacidad en el entorno rural que llega a su octava edición.

La jornada, que tuvo lugar en el Circular Fab del Castillo Fortaleza, busca generar conexiones reales entre el talento de estas personas y el tejido empresarial local, favoreciendo oportunidades de inserción laboral. La iniciativa ya ha superado las 65 inscripciones cuyos participantes están tomando parte en talleres de formación, empoderamiento y orientación laboral.

El propósito central es demostrar que el talento de las personas con discapacidad no solo es valioso, sino también una respuesta efectiva a la falta de mano de obra que afrontan muchas empresas de la zona, contribuyendo a la vez al arraigo y desarrollo del territorio.

Declaraciones

En la inauguración estuvieron presentes Alberto Piris, alcalde de Valencia de Alcántara, Fernando Iglesias, delegado territorial de la ONCE en Extremadura, y Francisco Javier González, director regional de Inserta Empleo. El alcalde quiso agradecer que «iniciativas de este calibre salgan de las capitales para llegar a los pueblos». Además, destacó que «es fundamental el acercamiento al mundo rural, para que nuestros vecinos tengan las mismas oportunidades que en las grandes ciudades y no se vean obligados a marcharse».

Iglesias, por su parte, aseguró que el fin social de la ONCE es «devolver a la sociedad lo mucho que nos da cada día acercándose a nuestros vendedores». Además, mandó un mensaje a los asistentes a las jornadas. «Lo que queremos es que sintáis que sois capaces, que con la formación y el apoyo adecuado, podéis desempeñar cualquier trabajo y ser parte activa de vuestra comunidad».

Fernando Iglesias. / Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Finalmente, González puso cifras al motivo del evento. «En Extremadura hay 48.500 personas con algún tipo de discapacidad en edad de trabajar, y sin embargo, solo una de cada tres personas están trabajando, lo que supone una brecha de casi 40 puntos con las personas sin discapacidad», añadió, asegurando también la urgencia de actuar para equilibrar la balanza, pues «esta cifra pone de manifiesto que hay que seguir trabajando, y es importante llevar al mundo rural posibilidades de desarrollo profesional y empleo para las personas con discapacidad».

Evento

Tras la inauguración, los asistentes pudieron disfrutar de la conferencia inaugural, titulada 'El viaje de la discapacidad a las capacidades', por parte de David Sánchez, CEO de PayPerThink y experto en empleo y emprendimiento. En ella, lanzó mensajes vinculados con el peligro de las creencias limitantes y la asunción de la propia responsabilidad para la mejora de la empleabilidad, a través del diseño de un plan de acción.

El resto de actividades incluyeron talleres de competencias y habilidades, una bolsa de empleo, con puestos de trabajo a los que acceder, así como sesiones express de coaching personal y orientación laboral, todo ello guiado por el equipo de Inserta Empleo y PayPerThink.

Imagen de la jornada. / Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

En 2023, Inserta Empleo ya desarrolló una versión de estos encuentros centrada en las zonas con mayor población de la región. Ahora, asume el reto de acudir a las zonas rurales, donde podrá mostrar a las empresas el valor de las personas con discapacidad. Además, trabajará con más de 500 personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar sus competencias y aumentar sus posibilidades de acceso al empleo.

'Activa-T' lleva todo el año recorriendo Extremadura. En la provincia de Cáceres ha pasado ya por Arroyo de la Luz, Jaraíz de la Vera y Coria, mientras que de la provincia de Badajoz ha estado en Villafranca de los Barros, Olivenza, Azuaga y Jerez de los Caballeros. Las próximas citas serán en la pacense Fuente del Maestre, el 18 de diciembre, y en la cacereña Talayuela, sin fecha confirmada. La inscripción está abierta y disponible en https://activatextremadura.es/.