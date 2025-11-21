El Ayuntamiento de Trujillo licita 372.649 euros para mejorar instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Trujillo ha sacado a licitación un plan de conservación que alcanzará nueve instalaciones deportivas municipales, con un presupuesto de 372.649,92 euros. Las obras, divididas en lotes, abarcan espacios demandados por los vecinos, como campos de fútbol, pabellones, piscinas y pistas polideportivas.

En el campo de fútbol de San Lázaro, la intervención incluye la renovación del riego automático, mejoras en vestuarios y nuevas porterías, banquillos y redes de protección, además de la pintura del recinto. La inversión estimada supera los 78.900 euros.

La piscina climatizada afrontará lasustitución de cristalería, reparaciones en la cubierta, mejoras hidráulicas, renovación de suelos y pintura general por 61.511 euros.

En Huertas de Ánimas, la piscina municipal contará con una nueva red de abastecimiento en duchas, mientras que el pabellón polideportivo reparará filtraciones, renovará canalones y ventanales, corregirá grietas y recibirá pintura interior y exterior. Ambos lotes alcanzan un importe superior a los 53.700 euros.

La pista de Belén renovará su cerramiento, el pavimento y la señalización de juego, con un presupuesto de 18.060 euros, mientras que la de Huertas de la Magdalena acometerá pequeñas reparaciones y repintado, por 6.884 euros.

La actuación más elevada corresponde al pabellón de Trujillo y las pistas de tenis, con 115.908 euros. Estará destinada a resolver filtraciones y mejorar accesos, pavimentos y cerramientos. Finalmente, la pista de la Avenida Reina María Cristina será repintada y verá reparado su vallado y equipamiento, con 26.048 euros.

Reparto y plazos de obra

El plan de mejora moviliza una inversión global de 372.649,92 euros, distribuida en nueve lotes que combinan grandes actuaciones, como las previstas en los pabellones y el campo de San Lázaro, con otras más puntuales en piscinas y pistas al aire libre. El reparto busca equilibrar necesidades y actualizar instalaciones que registran un uso continuado durante el año.

Los tiempos de ejecución oscilan entre uno y siete meses, en función de la complejidad de cada recinto. Las obras más rápidas corresponden a las piscinas y pistas y los plazos más amplios se concentran en los pabellones, que incluyen trabajos en cubiertas.