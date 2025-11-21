Trágico suceso
Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
El accidente ha ocurrido sobre las 15:15 horas de este viernes
El conductor de un tractor, de 52 años, ha fallecido este viernes tras sufrir un vuelco lateral con el vehículo en la finca 'El Desahijo' del municipio cacereño de Aldea del Cano.
El accidente ha ocurrido sobre las 15:15 horas y los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. A la zona se ha trasladado también una patrulla de la Guardia Civil.
