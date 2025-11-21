Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha

Un hombre ha fallecido esta tarde tras la colisión frontolateral de dos vehículos en la carretera CC-337, de Aldea del Cano a Torremocha, en la provincia de Cáceres, mientras que otras dos personas han resultado heridas.

El accidente ha ocurrido sobre las 18:55 horas en el kilómetro 3,150 de la citada vía, donde los dos vehículos, ocupados por dos personas cada uno, han colisionado, según ha informado la Guardia Civil. La cuarta persona ha resultado ilesa.

Equipos pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres se han desplazado al lugar del siniestro, haciéndose cargo de la instrucción de diligencias para determinar las causas del mismo. También han acudido bomberos del SEPEI.