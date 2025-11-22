Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Somos Cáceres propone crear un Plan de Vivienda Joven en Trujillo

Basado en la construcción de viviendas en solares municipales

Plaza Mayor de Trujillo.

Plaza Mayor de Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La Agrupación local de Somos Cáceres ha planteado al Gobierno municipal del Partido Popular la puesta en marcha de un Plan de Vivienda Joven, destinado a facilitar el acceso a la primera residencia de los jóvenes de Trujillo y sus núcleos de población. La formación considera que esta iniciativa permitiría no solo atender a una demanda creciente, sino a crear empleo y fijar población. 

Adela Augusto, secretaria de Política Institucional, lamenta que el gobierno «no se preocupe por la situación de la juventud» y subraya la necesidad de habilitar medidas que den oportunidades a este colectivo. Así, reclama la construcción de viviendas en solares municipales destinadas a solicitantes de una primera residencia.

La agrupación critica, además que, hasta ahora, el Ejecutivo local «solo ha tenido palabras y ni un solo hecho». Por ello, insta al PP a dar un giro en sus políticas y asumir un mayor compromiso con las necesidades de la juventud. «El Gobierno municipal adolece de iniciativas y proyectos para los jóvenes trujillanos», concluyen.

