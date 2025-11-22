Somos Cáceres propone crear un Plan de Vivienda Joven en Trujillo
Basado en la construcción de viviendas en solares municipales
La Agrupación local de Somos Cáceres ha planteado al Gobierno municipal del Partido Popular la puesta en marcha de un Plan de Vivienda Joven, destinado a facilitar el acceso a la primera residencia de los jóvenes de Trujillo y sus núcleos de población. La formación considera que esta iniciativa permitiría no solo atender a una demanda creciente, sino a crear empleo y fijar población.
Adela Augusto, secretaria de Política Institucional, lamenta que el gobierno «no se preocupe por la situación de la juventud» y subraya la necesidad de habilitar medidas que den oportunidades a este colectivo. Así, reclama la construcción de viviendas en solares municipales destinadas a solicitantes de una primera residencia.
La agrupación critica, además que, hasta ahora, el Ejecutivo local «solo ha tenido palabras y ni un solo hecho». Por ello, insta al PP a dar un giro en sus políticas y asumir un mayor compromiso con las necesidades de la juventud. «El Gobierno municipal adolece de iniciativas y proyectos para los jóvenes trujillanos», concluyen.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras
- Más de 1.500 mayores podrán disfrutar de los mejores balnearios con el programa 'Senior y Saludable' de la Diputación de Cáceres: estos son los requisitos