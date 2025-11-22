Trujillo invita a la ciudadanía a crear un mural colectivo por el 25N

El Ayuntamiento de Trujillo, a través de la Concejalía de Igualdad, ha puesto en marcha una iniciativa participativa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

La propuesta consiste en la creación de un mural conmemorativo, elaborado con las aportaciones de la ciudadanía y orientado a visibilizar el apoyo a las víctimas y el rechazo social a cualquier tipo de violencia de género. Para ello, la concejalía, dirigida por Blanca Henche, invita a los vecinos, asociaciones, colectivos y centros educativos a sumar sus mensajes, dibujos o reflexiones.

La intención es construir una pieza simbólica con mensajes, frases de condena o testimonios que reflejen el compromiso común con la igualdad y el respeto.

Las aportaciones deberán entregarse antes del 25 de noviembre, en el propio Ayuntamiento y en cualquier formato libre y podrán ser firmadas o anónimas.

La composición final se instalará en el patio de entrada del consistorio trujillano, donde permanecerá visible como una muestras colectiva de sensibilización.