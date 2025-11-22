Trujillo invita a la ciudadanía a crear un mural colectivo por el 25N
La Concejalía de Igualdad sugiere aportar mensajes, dibujos, reflexiones y testimonios
El Ayuntamiento de Trujillo, a través de la Concejalía de Igualdad, ha puesto en marcha una iniciativa participativa con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.
La propuesta consiste en la creación de un mural conmemorativo, elaborado con las aportaciones de la ciudadanía y orientado a visibilizar el apoyo a las víctimas y el rechazo social a cualquier tipo de violencia de género. Para ello, la concejalía, dirigida por Blanca Henche, invita a los vecinos, asociaciones, colectivos y centros educativos a sumar sus mensajes, dibujos o reflexiones.
La intención es construir una pieza simbólica con mensajes, frases de condena o testimonios que reflejen el compromiso común con la igualdad y el respeto.
Las aportaciones deberán entregarse antes del 25 de noviembre, en el propio Ayuntamiento y en cualquier formato libre y podrán ser firmadas o anónimas.
La composición final se instalará en el patio de entrada del consistorio trujillano, donde permanecerá visible como una muestras colectiva de sensibilización.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
- El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras
- Más de 1.500 mayores podrán disfrutar de los mejores balnearios con el programa 'Senior y Saludable' de la Diputación de Cáceres: estos son los requisitos