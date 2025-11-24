Esto son los 53 pueblos a los que llega la programación navideña de magia, teatro y música de la Diputación de Cáceres

La programación navideña que organiza la Diputación de Cáceres llevará magia, teatro y música por 53 pueblos de la provincia. En esta edición, el calendario de actividades, dirigidas a todos los públicos, se compone de tres programas: Pueblos con Magia, Programa de Navidad 2025 y el pasacalles del Cartero Real y las Hadas Mágicas.

En total, la institución provincial invierte alrededor 150.000 euros en la programación navideña, en la que participarán unos 100 artistas.

Pueblos con Magia

Pueblos con Magia recorrerá ocho municipios del 12 al 23 de diciembre: Valdehúncar, Villar del Pedroso, Montehermoso, Arroyo de la Luz, Herrera de Alcántara, Cerezo, Cañaveral y Torremocha. El programa incluirá actuaciones de ocho magos de ámbito regional y nacional, así como talleres y clases de magia.

Durante la presentación de los diferentes programas, Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, destacó la inclusión de lo que los artistas llaman "magia social", destinada a personas convalecientes y mayores que no puedan desplazarse, acercando los espectáculos a residencias o incluso a hogares si así lo demandan.

El director artístico del programa, Víctor Cerro, subrayó que el cabeza de cartel es Miguelé, ganador del Primer Premio Nacional de Magia en la categoría de micromagia, quien tiene un 13% de visión. Cerro relató, que cuando conoció al ilusionista con discapacidad visual, comentó que, de niño, sus padres lo llevaban a ver espectáculos de magia y, aunque se sentaba delante, no podía verlos, por lo que llegó a la conclusión de que "la única forma de sentir la magia era haciéndola" él mismo. Según el director artístico, "los magos que ven no hacen magia tan buena como la que hace este mago invidente".

El mago Víctor Cerro realiza un truco de magia en la presentación. / Cedida

Junto a Miguelé, participarán otros magos premiados como Maika y José Rivera, además de artistas extremeños como Dani Dan, que combina circo y magia; Sergio Barquilla, con un concepto de espectáculo familiar que integra a padres e hijos; Fernando Flores, especializado en magia infantil con el que los niños "se parten"; y Patri Zenner, que tiene premios nacionales e internacionales y un estilo tematizado, explicó Cerro.

Programa de Navidad 2025

El Programa de Navidad 2025 ofrecerá espectáculos infantiles, teatro, pasacalles, animación, villancicos, magia, música y danza con la previsión de llegar a "cerca de 10.000 habitantes de la provincia", destacó la vicepresidenta de la institución provincial.

Se desarrollará del 13 de diciembre al 6 de enero en 37 municipios: Acehúche, Aceituna, Ahigal, Almaraz, Belvís de Monroy, Pizarro (entidad local menor de Campo lugar), Carbajo, Carcaboso, Casar de Palomero, Castañar de Ibor, Conquista de la Sierra, Rincón del Obispo (pedanía de Coria), Deleitosa, Guijo de Granadilla, Higuera de Albalát, Hinojal, Jaraíz de la Vera. Madrigalejo, Madroñera, Mesas de Ibor, Navaconcejo, Perales del Puerto, Pescueza, Portezuelo, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de la Vera, Romangordo, Rosalejo, Santiago de Alcántara, Talayuela, Toril, Torrejón el Rubio, Tornavacas, Valdecasa de Tajo, Valdesalor, Villa del Rey y Villanueva de la Vera.

Entre las representaciones se encuentra 'El hada de los deseos', que se presentará en Guijo de Granadilla. Rocio Montero, directora de Atakama (compañía que escenificará la obra), explicó que la pieza rompe con los estereotipos de las princesas, presentando las como valientes, así mismo está relacionada con otro tipo de valores como el perdón o las segundas oportunidades.

Pasacalles del Cartero Real

El Pasacalles del Cartero Real recorrerá las calles de ocho localidades durante enero, hasta el Día de Reyes: Aldeacentenera, Cabrero, Herreruela, Casillas de Coria, Monroy, Peraleda de San Román, Guijo de Santa Bárbara y Acebo.

Durante la cita, los niños podrán entregarle a esta figura navideña sus cartas con los deseos dirigidos a Sus Majestades de Oriente. Según Gutiérrez, se trata de "una oportunidad única para poner en valor nuestras tradiciones: los Reyes Magos", añadió Gutiérrez.