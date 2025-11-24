Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro con la institución provincial

La Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura busca conocer los recursos de atención pública de Cáceres

Representantes del colectivo han manifestado su deseo de acercarse a las distintas instituciones para poder familiarizarse con los recursos a los que pueden acceder

Las representantes de la Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Las representantes de la Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. / Diputación de Cáceres

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido un encuentro este lunes, 24 de noviembre, con Tania Irías y a Maryorit Guevara, representantes de la Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, quienes han manifestado su deseo de acercarse a las distintas instituciones para poder conocer los recursos de atención pública a los que pueden acceder estas mujeres e, incluso, sus hijos e hijas, "para poder organizarse y ser parte de este territorio".

Desde la asociación, tal como han explicado al presidente, se trabaja directamente con casi 600 personas, con ayuda de abogadas o psicólogas, pero es necesario, "ampliar este trabajo y que las mujeres conozcan los recursos que hay en esta tierra, tanto para el mercado laboral, la escolarización de sus hijos, el empadronamiento, etcétera".

El encuentro entre la Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura y la Diputación de Cáceres.

El encuentro entre la Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura y la Diputación de Cáceres. / Diputación de Cáceres

Oportunidad del medio rural

Ambas han reconocido que el medio rural es toda una oportunidad. "En muchos casos, la primera oportunidad laboral con la que se encuentran las mujeres es en los cuidados o la limpieza y la ruralidad es una oportunidad, pero para ello, las mujeres deben conocer los recursos que hay en cada uno de los pueblos, de ahí la importancia de trabajar conjuntamente con las instituciones". Trabajar, tanto en el terreno laboral, como en el de atención ante la violencia de género, atención de emergencia, apoyo emocional, asesoramiento jurídico u orientación y acompañamiento emocional a sus hijos e hijas. "Es necesario que el derecho a la migración venga avalado por la dignidad humana", ha concluido Irías.

