El Ayuntamiento de Plasenzuela visita el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para avanzar en nuevas vías de colaboración

El alcalde de Plasenzuela, Damián Ceballos, junto a miembros de su equipo, ha mantenido hoy una reunión institucional en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con su alcalde, Alejandro Navarro. El encuentro se ha desarrollado en un clima de colaboración y entendimiento mutuo.

Los equipos de ambos ayuntamientos. / EL PERIÓDICO

Durante la reunión, ambos equipos municipales han compartido experiencias de gestión y han abordado temas de especial relevancia para ambas localidades, entre ellos la situación de la emigración procedente de Plasenzuela, dado que un importante número de vecinos del municipio reside actualmente en Torrejón de Ardoz.

El alcalde de Plasenzuela durante su visita a los paisanos en la diáspora. / EL PERIÓDICO

Asimismo, se han establecido las bases para trabajar en futuros convenios de cooperación entre ambos ayuntamientos, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los dos municipios y mejorar la atención y servicios a los vecinos de Plasenzuela que residen fuera.

El Ayuntamiento de Plasenzuela valora muy positivamente esta primera toma de contacto, que marca el inicio de una relación institucional más estrecha y beneficiosa para ambas localidades.

La delegación de Plasenzuela en el Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz. / EL PERIÓDICO

Encuentro con el Círculo Extremeño

Esta tarde, la delegación del Ayuntamiento de Plasenzuela continuará su agenda en un acto con el Círculo Extremeño de Torrejón de Ardoz, donde se reunirán con su presidente, la junta directiva y numerosos vecinos de Plasenzuela residentes en la localidad.

Este encuentro pretende poner en valor el arraigo, la identidad extremeña y el compromiso del ayuntamiento con su comunidad en la diáspora.