Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero

La obra, destinada a la construcción de un nuevo mirador desde el que divisar el paisaje de Las Hurdes, ha salido a licitación por un importe de 228.887,34 euros (IVA incluido). El proyecto contempla dos elementos principales: una pasarela volada, elevada a una altura de unos 10 metros del suelo en su extremo, y un desfiladero que ofrecerá una experiencia inmersiva en una zona de roca escarpada, desde cuyo punto más alto se puede observar la comarca de Tierras de Granadilla . Los puntos de observación se ubicarán en el término municipal de Casar de Palomero, en el paraje del Puerto del Gamo, al que se accede desde la carretera CC-203 por la ermita del Escusar.

El paraje de la ermita del Puerto del Gamo ofrece una ubicación "privilegiada como recurso turístico", puesto que dispone de «buen» acceso desde la carretera y una posición estratégica para la visualización de "una amplia panorámica de las comarcas de Las Hurdes y Tierras de Granadilla", según describe la memoria de obra. En este sentido, el proyecto subraya que el entorno se postula como "un lugar idóneo" para la instalación de una estructura que sirva de plataforma para obtener una panorámica "de buena parte Las Hurdes, de sur a norte, con alcance de las vistas incluso hasta otros territorios en días claros". Por su parte, el desfiladero permitirá realizar observaciones en dirección sureste, hacia Tierras de Granadilla, "logrando una perspectiva de casi 360 grados".

El área de actuación se sitúa en las estribaciones de la sierra de Santa Bárbara, con su cara norte con vistas hacia la comarca de Las Hurdes y la población de Casar de Palomero. "Actualmente la zona está totalmente naturalizada, perteneciendo la parcela al patrimonio municipal, cuyas tierras no son explotadas. Es un espacio muy escarpado, con fuertes pendientes y afloramientos de roca, poblado de vegetación natural, si bien se rodea de algunas tierras de labor, principalmente de olivar", describe la memoria.

La distribucón del mirador. / Proyecto de obra

Junto a la ermita se encuentra una explanada para aparcar, desde la que se puede acceder a pie al mirador recorriendo un sendero de unos 600 metros. El proyecto plantea la pavimentación del camino rural existente que en la actualidad "impide una circulación cómoda por el mismo", así como contempla la creación de un a plaza de aparcamiento reservado para vehículos de personas con movilidad reducida, que conecta con un itinerario accesible con la plataforma de acceso que conecta con la pasarela volada y al desfiladero, funcionado también como una zona de recepción y descanso para los visitantes, alcanzable tanto desde el camino como desde el itinerario adaptado.

Pasarela

La pasarela volada partirá desde el área de llegada y contará con una planta rectangular de 16 metros de longitud por 2 de anchura, soportada por una estructura de tablero metálico y pilar de hormigón. En su extremo, alcanzará una altura de unos 10 metros respecto al suelo . "Su esbeltez y barandillas de vidrio permitirán una experiencia de observación del paisaje muy satisfactoria, incluso para el visitante en silla de ruedas, cuya perspectiva no se verá menoscabada", destaca la memoria.

La pasarela volada / Proyecto de obra

Desfiladero

El desfiladero dispondrá de un recorrido de unos 25 metros de longitud, rodeando al macizo de roca hasta alcanzar mesetas en las que se instalarán dos plataformas de contemplación. La estructura metálica parte desde una cota aproximada de 792,4 metros sobre el nivel del mar hasta los 795,5 msnm en la plataforma del extremo, el punto más alto de toda la instalación del mirador, desde el que se podrá observar parte de la comarca de Tierras de Granadilla y el embalse de Gabriel y Galán.

La estructura del desfiladero. / Proyecto de obra

El pasaje en desfiladero contará con una anchura libre, parte transitable, de 1 metro con una pendiente de 14%. La infraestructura no será accesible para personas con movilidad debido a la "fuerte" pendiente que alcanza, así como las características del pavimento y elementos de seguridad. No obstante, el proyecto de obra destaca que será un complemento para aquellos visitantes «con más iniciativa a las actividades con percepción de riesgo, alcanzando en su punto final unas vistas con una panorámica sobresaliente». La plataforma estará formada en reja tramex (rejilla metálica con aberturas regulares en su superficie que permite el paso de la luz, agua y aire) y barandillas de cable de acero, por lo que la sensación de "vuelo" sobre el terrero "será muy acentuada, generado una experiencia más aventurera que la pasarela voladora".

Plazo de ejecución

La obra, incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Sierra de Gata-Las Hurdes, 100% cultura y ecoturismo (que ejecutan a través de un convenio de colaboración la Junta de Extremadura y Diputación de Cáceres), está financiada con fondos europeos y tiene un plazo de ejecución de 4 meses.