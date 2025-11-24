La Diputación de Cáceres se convierte en un escenario de ilusionismo que simula 'partir' en dos a su vicepresidenta

En la mañana de este lunes, la sala multiusos del palacio Provincial se transformó en un escenario de ilusionismo en el que Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, participó en un número en el que fue 'dividida en dos'.

Al finalizar la rueda de prensa de presentación de la programación navideña que llevará magia, teatro y música a 53 pueblos de la provincial Víctor Cerro (mago placentino y director artístico de Pueblos con Magia, uno de los tres programas incluidos en el calendario de navidad) decidió mostrar ante los asistentes sus dotes como artista.

Se presentó definiendo su estilo como "superraro" y aseguró que hace "magia extrema y soy extremeño, con lo cual, doblemente extrema". Explicó también que el objetivo de sus espectáculos es que el público disfrute, pero haciéndolo pasar mal.

Truco

Para la ocasión, preparó el clásico truco en el que una persona se tumba sobre una mesa o camilla, es cubierta con dos cajas, 'cortada' por la mitad mediante dos grandes cuchillas y finalmente separada en dos bloques.

Después de mostrar el material que utilizaría, eligió a la protagonista del número. Tras recorrer la sala, seleccionó a Esther Gutiérrez, quien, aunque al principio se mostró reticente, aceptó participar. Entre risas, llegó a comentar: "esto no está pagado".

Los presentes, móviles en mano, observaban expectantes mientras el mago placentino ataba a la vicepresidenta por la cabeza y los pies. Incluso alguien del público se atrevió a preguntarle a la vicepresidenta si había hecho el testamento.

Fotografía tomada al final del número de magia. / Cedida

A continuación, el ilusionista pidió ayuda entre los asistentes. Fueron escogidas Rocío Montero, directora de Atakama, y Marta Fernández, administración de la misma compañía. Ambas se encargaron de sujetar los extremos de la camilla con dos cinchas de cuero que debían mantener tensas durante todo el espectáculo.

Con todo preparado, Víctor Cerro cubrió a la diputada con dos cajas: una para la parte superior del cuerpo y otra para la inferior, y las fijó con cinchas a la estructura. Abrió dos compuertas para que el público comprobará que Esther Gutiérrez seguía intacta. "Aprovechen a hacer fotos y vídeos, por si es la última vez que podéis hacerlo", bromeó. Luego llamó a Dionisio Vasco, diputado delegado de parque Móvil y Talleres, que esperaba a la siguiente rueda de prensa sentado en el fondo de la sala, para que fuese él que 'dividiese en dos' a su compañera de equipo de gobierno.

Truco de magia en la sala multiusos del palacio Provincial. / Cedida

Dionisio Vasco introdujo las 'cuchillas'

Aunque inseguro, Vasco introdujo lentamente las dos grandes 'cuchillas' entre las cajas, mientras el mago advertía: "si grita, paras". El diputado, entre risas nerviosas, llamó a su compañera para asegurar que todo iba bien.

Con las cuchillas en su sitio, el ilusionista y las ayudantes separaron las cajas y el mago pasó entre ellas, provocando el aplauso entre el público. "Ahora tenemos dos Esther por el mismo precio", bromeó Cerro.

Finalmente, volvió a unirlas, cerró los cerrojos y retiró las cinchas. Al levantar una de las cajas mostró que la vicepresidenta seguía de una pieza, cerrando así el número con un fuerte aplauso de los asistentes.