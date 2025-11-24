Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago de Alcántara celebra la primera edición de su ruta BTT: 27,5 kilómetros por la sierra y naturaleza

La inscripción, avituallamiento y comida son gratuitos para esta prueba de dificultad media-alta

De izquierda a derecha: Dionisio Vasco, diputado delegado de Parque Móvil y Talleres, junto a Juan Ignacio Gilete, alcalde de Santiago de Alcántara.

De izquierda a derecha: Dionisio Vasco, diputado delegado de Parque Móvil y Talleres, junto a Juan Ignacio Gilete, alcalde de Santiago de Alcántara. / E. P.

Juan Moriano

Juan Moriano

Cáceres

Santiago de Alcántara celebrará este sábado, 29 de noviembre, la primera edición de su ruta BTT en el que los participantes recorrerán 27,5 kilómetros entre las sierras y la naturaleza de la localidad cacereña situada en el Parque Natural del Tajo Internacional.

Según explicó el alcalde local, Juan Ignacio Gilete, el recorrido discurrirá por el entorno de la sierra y "no presenta dificultad técnica que se desarrolle por vereda o caminos", puesto que se llevará a cabo por pistas forestales. El principal reto de la prueba será su desnivel acumulado positivo de 764 metros, motivo por lo que está catalogada con dificultad media-alta.

Salida

La salida está prevista a las 10.00 horas desde la plaza de España, recorrerá la sierra y regresará al punto de partida. El regidor señaló que, en esta primera edición, el trazado se ha diseñado por la montaña, ya que constituye la "esencia de la mountain bike". Además, precisó que la ruta no se trata de una competición, sino de una marcha, por lo que no habrá premios para quienes lleguen primero.

Límite de plazas

La inscripción, avituallamiento y comida serán gratuitas. El límite es de 60 plazas, y los interesados deberán inscribirse a través del correo del Centro de Interpretación de la Cultura Dolménica: ciculturadolmenicasant@gmail.com.

Noticias relacionadas y más

La prueba celebra este año su primera edición, "el pistoletazo de salida de una ruta que va a tener lugar en un marco natural fantástico para la bicicleta: Santiago de Alcántara, enclavado en un entorno que tiene infinidad de senderos, caminos y pistas, el sueño de cualquier ciclista", expresó Dionisio Vasco, diputado delegado de Parque Móvil y Talleres. Añadió además que el ciclismo permite disfrutar del medio ambiente de una forma "respetuosa y sostenible", ofreciendo la oportunidad de recorrer los "paisajes, conocer nuestra cultura y acercarnos a nuestro patrimonio, es decir, al maridaje perfecto".

