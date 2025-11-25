El Ayuntamiento de Trujillo repartirá 1.500 euros en premios con un concurso de escaparates navideños
Los establecimientos interesados pueden formalizar su inscripción gratuita hasta el 1 de diciembre
El Ayuntamiento de Trujillo ha puesto en marcha una nueva edición del Concurso de Escaparates Navideños, una iniciativa ya consolidada que busca llenar las calles de la ciudad de ambiente festivo, creatividad y originalidad durante las próximas fechas navideñas.
La convocatoria está dirigida a todos los comercios del municipio y la participación, un año más, será gratuita. Así, los establecimientos interesados podrán inscribirse hasta el 1 de diciembre, a través de la Sede Electrónica municipal o de forma presencial en la Secretaría del Ayuntamiento, tal y como señalan las bases de la propuesta.
En total se repartirán 1.500 euros en premios, con un primero de 500;un segundo de 300 y un tercero de 200 euros. Además, el jurado otorgará cinco menciones especiales, valoradas en 100 euros cada una. Los criterios de valoración incluirán creatividad, iluminación, integración del producto, la calidad artística y la innovación.
Los escaparates participantes deberán permanecer decorados del 5 de diciembre al 8 de enero, para que vecinos y visitantes disfruten del espíritu navideño.
