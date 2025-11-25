Muere el hombre de 78 años que se precipitó desde altura a un patio en Talayuela

El hombre de 78 años que ayer, 24 de noviembre, que se precipitó desde una altura al patio interior de una vivienda en Talayuela ha fallecido, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El Ayuntamiento de Talayuela ha trasladado a los familiares y allegados del vecino fallecido, José Gutiérrez, sus condolencias y el cariño del consistorio y de los vecinos y vecinas de la localidad cacereña. "Una persona y vecino entrañable, que siempre regalaba su sonrisa y palabras amables a los vecinos con los que se cruzaba", señala el mensaje publicado en la red social Facebook.

Accidente

El accidente se registró a las 15.54 horas de ayer, lunes 24 de noviembre, cuando el Centro de Emergencia 112 de Extremadura recibió una aviso alertando de un accidente personal por caída de altura.

Según explicó la Guardia Civil, "en principio habría caído cuando intentaba acceder al tejado de su vivienda con una escalera".

Medios desplazados

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una Unidad Medicalizada (UME 8-1), una ambulancia de soporte vital básico (SVB 8-1), personal del Centro de Salud de Talayuela, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de Bomberos del SEPEI, según recogió la ficha del 112 de Extremadura.

El Instituto Armado indicó que servicios médicos y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil consiguieron evacuarlo a través de una ventana.

José Gutiérrez fue trasladado en estado crítico al Hospital Campo Arañuelo con una fractura craneal . Finalmente, según ha confirmado el SES, falleció.