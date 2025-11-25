Delito de hurto
La Guardia Civil recupera material valorado por el denunciante en 1.000 euros sustraído de una explotación ganadera de Casatejada
La recuperación de los objetos se produjo dentro del término municipal de Cantagallo, en la provincia de Salamanca
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Zarza de Granadilla y a la Central 062 de la Comandancia de Cáceres, han llevado a cabo una actuación relacionada con el hurto de una placa solar y una antena GPS de localización de ganado vacuno, sustraídas en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Casatejada.
La Benemérita explica que el material, valorado por el denunciante en 1.000 euros, había sido sustraído durante la mañana del pasado 23 de noviembre.
Buscados por el posicionamiento de la antena
Tras recibir el aviso del hurto, la Central 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres activó un dispositivo, movilizando a una patrulla de Seguridad Ciudadana para localizar el vehículo implicado, "del cual solo se sabía, gracias al posicionamiento de la antena, que circulaba por la autovía A-66 en sentido Salamanca, sin disponer de marca, modelo, matrícula ni ningún otro dato identificativo, salvo que se trataba de un vehículo oscuro", añade.
"Estas circunstancias hicieron que la búsqueda resultara especialmente compleja, obligando a los agentes a establecer un rastreo dinámico sobre un tramo amplio de la vía", describe el Instituto Armado.
Fruto del dispositivo, los agentes interceptaron un turismo que podría estar relacionado con los hechos, ocupado por un hombre y una mujer. Tras identificarlos, la Guardia Civil indica que se procedió al registro del vehículo, localizando en el maletero, ocultas entre sacos de pienso vacíos, la placa solar y la antena GPS que habían sido sustraídas horas antes en la explotación ganadera.
La recuperación del material se produjo finalmente dentro del término municipal de Cantagallo, en la provincia de Salamanca.
Material recuperado
La Guardia Civil ha instruido diligencias y ha investigado a ambas personas, un hombre de 66 y una mujer de 42 años, como supuestas autoras de un delito de hurto, pudiendo devolver el material recuperado a su legítimo propietario.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.
El Instituto Armado apunta que esta actuación se enmarca en el Plan de la Guardia Civil para la prevención y, en su caso, investigación, de hechos relacionados con las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.
