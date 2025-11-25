Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde a la contratación de las obras de construcción de miradores experienciales en seis municipios de la provincia de Cáceres, con financiación de los fondos europeos Next Generation, por un importe de 2.485.317 euros.

El contrato se divide en dos lotes. El primero está dirigido a la construcción de miradores experimentales en puntos de observación que ya tienen las localidades de Alcántara, en el margen derecha del río Tajo, al oeste del núcleo urbano; de Pinofranqueado, en el Puerto de Esperabán, Villamiel, en el Tesoro de la Cruz y en Caminomorisco, junto al Chorrerón del Tajo, donde existe un mirador en dicho paraje que fue afectado por los incendios de este verano.

Al igual que el primer lote, el segundo incluye la construcción de estas infraestructuras experienciales en los miradores de Piornal, donde se habilitarán dos en la sierra de La Desesperada; y en Tornavacas, en el Monte de la Cruz, en el paraje de Las Navas.

¿Qué es un mirador experiencial?

Según expresó Elena Manzano, portavoz de la Junta, durante su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, los miradores experienciales "son la evolución de los tradicionales puntos de observación, que ya no se limitan a ofrecer vistas panorámicas, sino que generan también nuevas experiencias, conectan al visitante con el entorno natural, favorecen su interacción y estimulan sus sentidos".

Plazo de ejecución

La Junta de Extremadura indica que la división en dos lotes "facilitará la concurrencia de un mayor número de licitadores en aras de obtener una adjudicación con una mejor relación calidad-precio".

Por otra parte, el procedimiento de adjudicación será abierto mediante tramitación anticipada, y el plazo de ejecución en ambos lotes será de tres meses.