Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recurso turístico

Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres

El contrato, dividido en dos lotes, contempla la construcción de estas infraestructuras en municipios que cuentan con puntos de observación

El mirador situado en el término municipal de Caminomorisco, en el paraje del Chorrerón del Tajo, antes de verse afectado por el incendio de este verano.

El mirador situado en el término municipal de Caminomorisco, en el paraje del Chorrerón del Tajo, antes de verse afectado por el incendio de este verano. / Juan Moriano

Juan Moriano

Juan Moriano

Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde a la contratación de las obras de construcción de miradores experienciales en seis municipios de la provincia de Cáceres, con financiación de los fondos europeos Next Generation, por un importe de 2.485.317 euros.

El contrato se divide en dos lotes. El primero está dirigido a la construcción de miradores experimentales en puntos de observación que ya tienen las localidades de Alcántara, en el margen derecha del río Tajo, al oeste del núcleo urbano; de Pinofranqueado, en el Puerto de Esperabán, Villamiel, en el Tesoro de la Cruz y en Caminomorisco, junto al Chorrerón del Tajo, donde existe un mirador en dicho paraje que fue afectado por los incendios de este verano.

Al igual que el primer lote, el segundo incluye la construcción de estas infraestructuras experienciales en los miradores de Piornal, donde se habilitarán dos en la sierra de La Desesperada; y en Tornavacas, en el Monte de la Cruz, en el paraje de Las Navas.

¿Qué es un mirador experiencial?

Según expresó Elena Manzano, portavoz de la Junta, durante su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, los miradores experienciales "son la evolución de los tradicionales puntos de observación, que ya no se limitan a ofrecer vistas panorámicas, sino que generan también nuevas experiencias, conectan al visitante con el entorno natural, favorecen su interacción y estimulan sus sentidos".

Plazo de ejecución

La Junta de Extremadura indica que la división en dos lotes "facilitará la concurrencia de un mayor número de licitadores en aras de obtener una adjudicación con una mejor relación calidad-precio".

Noticias relacionadas y más

Por otra parte, el procedimiento de adjudicación será abierto mediante tramitación anticipada, y el plazo de ejecución en ambos lotes será de tres meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
  2. Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
  3. La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
  4. Sanguijuelas del Guadiana hace vibrar a Miajadas en un concierto histórico: 'Ha sido como cuando vino Iron Maiden
  5. El nuevo sendero imprescindible para visitar en Cáceres: une a la provincia con Ávila
  6. Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
  7. Más de 1.500 mayores podrán disfrutar de los mejores balnearios con el programa 'Senior y Saludable' de la Diputación de Cáceres: estos son los requisitos
  8. Detienen a dos personas por robar en la iglesia de Navas del Madroño: uno fue sorprendido con el rostro cubierto en el interior del templo

Trujillo conmemora el 25N con un acto participativo y la construcción de un mural

Trujillo conmemora el 25N con un acto participativo y la construcción de un mural

Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres

Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres

Muere el hombre de 78 años que se precipitó desde altura a un patio en Talayuela

Muere el hombre de 78 años que se precipitó desde altura a un patio en Talayuela

La Guardia Civil recupera material valorado por el denunciante en 1.000 euros sustraído de una explotación ganadera de Casatejada

La Guardia Civil recupera material valorado por el denunciante en 1.000 euros sustraído de una explotación ganadera de Casatejada

El Ayuntamiento de Trujillo repartirá 1.500 euros en premios con un concurso de escaparates navideños

El Ayuntamiento de Trujillo repartirá 1.500 euros en premios con un concurso de escaparates navideños

Trujillo acoge una charla sobre ventas y seguridad en WhatsApp

Trujillo acoge una charla sobre ventas y seguridad en WhatsApp

La Diputación de Cáceres se convierte en un escenario de ilusionismo que simula 'partir' en dos a su vicepresidenta

La Diputación de Cáceres se convierte en un escenario de ilusionismo que simula 'partir' en dos a su vicepresidenta

La Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura busca conocer los recursos de atención pública de Cáceres

La Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura busca conocer los recursos de atención pública de Cáceres
Tracking Pixel Contents