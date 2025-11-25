La cita, 26 de noviembre
La Mesa Social del Agua perfila su proyecto en Jaraíz de la Vera para mejorar la gobernanza hídrica
El encuentro permitirá avanzar en la elaboración de la 'Carta de Demandas y recomendaciones', un documento que recoge las prioridades de la comarca en materia de agua y que servirá como guía para la toma de decisiones públicas
La Mesa Social del Agua del Norte de Extremadura celebrará un encuentro este miércoles 26 de noviembre en Jaraíz de la Vera que permitirá continuar con el avance en la creación de su 'Carta de Demandas y Recomendaciones'. Este documento recogerá las "prioridades" de la comarca en materia de agua y servirá como guía para la toma de decisiones públicas y la "mejora" de la gobernanza hídrica.
Encuentro
El encuentro abierto, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón social de Jaraíz de la Vera, reunirá a entidades, ayuntamientos, asociaciones y representantes de comunidades de regantes (incluidas las históricas y tradicionales) para trabajar en un modelo de gestión hídrica "más transparente, sostenible y participativo", detallan desde la organización.
Objetivos
Entre los objetivos principales de la mesa, según detallan, se encuentra el refuerzo de la gestión pública del agua, promoviendo la coordinación entre administraciones y un uso responsable de los recursos. Además, se busca garantizar la participación ciudadana, integrando a usuarios, comunidades de regantes y administraciones en los procesos de consulta y decisión, así como impulsar soluciones basadas en la naturaleza, fomentando la eficiencia, la reutilización y prácticas adaptadas a los retos climáticos actuales.
Por último, se quiere también promover actividades económicas responsables, aprovechando de forma adecuada las inversiones en materia hídrica para "reactivar la economía local sin comprometer el equilibrio ambiental".
