Trujillo acoge una charla sobre ventas y seguridad en WhatsApp

Trujillo se suma este martes, al programa ‘Conectando Cáceres: WhatsApp como motor de cambio’, con una charla centrada en el uso seguro y eficaz de la aplicación para mejorar las ventas. La actividad es gratuita y tendrá lugar de seis a ocho, en el Edificio CIEMAT, ubicado en el Conventual de San Francisco.

Bajo el título ‘WhatsApp para vender más de modo seguro’, la sesión está pensada para comercios, autónomos, emprendedores y proyectos turísticos que buscan reforzar su presencia digital sin perder de vista la protección de datos y las buenas prácticas en ciberseguridad. Cabe destacar que la iniciativa está promovida por Ciudadano Conversacional y Adicomt y cuenta con la financiación de INCIBE Emprende.