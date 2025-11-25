Trujillo conmemora el 25N con un acto participativo y la construcción de un mural
La lectura del manifiesto congregaba a las puertas del Ayuntamiento, a vecinos, estudiantes, asociaciones y responsables institucionales
Trujillo ha conmemorado este martes, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una jornada participativa que reunió a las puertas del consistorio, a alumnado de los institutos de la ciudad, usuarios y usuarias del centro trujillano Aspace Cáceres y de Plataforma sin Barreras y miembros de la corporación municipal. La lectura del manifiesto del 25N y la creación de un mural colectivo centraron una mañana marcada por la presencia ciudadana y el protagonismo de los colectivos locales.
La actividad comenzó con la lectura del manifiesto institucional de la FEMP, un texto que reafirma el rechazo a todas las formas de violencia machista y recuerda que 36 mujeres han sido asesinadas en España, este año, a manos de sus parejas o exparejas, dejando a 17 menores huérfanos. El documento hace hincapié en la situación de vulnerabilidad de mujeres del medio rural, inmigrantes y mujeres con discapacidad y alerta sobre el avance de la violencia digital y la difusión de contenidos sin consentimiento.
Mientras se realizaba la lectura, los participantes, muchos de ellos con lazos morados pegatinas y carteles elaborados para la ocasión, seguían el acto desde la escalinata del Ayuntamiento. Entre ellos destacaba la presencia activa de Aspace, que había preparado con la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Comarca de Trujillo, grandes láminas, pintadas en tonos morados con mensajes y símbolos del 25N.
Tras la lectura del manifiesto, la jornada continuó con la construcción del mural colectivo, instalado junto a la entrada del Ayuntamiento. Los asistentes fueron colocando mensajes escritos a mano y dibujos contra la violencia hacia las mujeres. El panel, adornado con lazos morados, ilustraciones y post-it de colores, fue creciendo a medida que avanzaban las intervenciones. Entre las aportaciones, se vieron mensajes como 'Vuela libre', dedicatorias a las víctimas y expresiones de apoyo a quienes sufren violencia.
Desde la Concejalía de Igualdad se destacó la importancia de esta respuesta conjunta. "Involucrar a la ciudadanía, a los colectivos y a los jóvenes, ayuda a reforzar el compromiso de la comunidad con la igualdad y la prevención", señalaron.
El mural permanecerá expuesto en el patio de entrada del Ayuntamiento como recordatorio del mensaje central de la jornada.
