Cáceres apuesta por el compostaje comunitario que transforma los residuos orgánicos en abono

La Diputación de Cáceres, a través del consorcio MásMedio, quiere implementar el compostaje comunitario en la provincia. Este proceso consiste en el reciclaje de residuos orgánicos, como restos de comida, poda y otros biorresiduos, que, mediante un proceso de descomposición y maduración, se transforman en abono natural (compost) para enriquecer la tierra, suelos destinados al cultivo o la agricultura en general.

El gerente del Consorcio MásMedio, Gustavo Pérez, explicó que quieren abordar este proyecto en las localidades de menor población, pueblos de entre 300-400 habitantes. "La idea es empezar por los - municipios - más pequeñas, probablemente en la zona de La Jara".

"Creemos que puede ser una solución técnica y económicamente más viable y que además da trabajo", señaló Pérez. En este sentido, propuso que "el dinero que te gastas en un vehículo-camión- dando vueltas con combustibles, tal vez, lo suyo es emplearlo en formar a un maestro compostador en los municipios que se encargue de hacer ese compostaje de forma más personalizada sobre el propio municipio".

Jornadas en el complejo San Francisco

El compostaje comunitario fue uno de los temas que se abordarán en las jornadas de 'Gestión de Residuos y Economía Circular. El Modelo Consorciado para el Ámbito Rural' que se celebra este miércoles, 26 de noviembre, en el complejo San Francisco de Cáceres. Este evento reúne a empresas, expertos y representantes municipales con el fin de tratar cuestiones relacionadas con la gestión de residuos e intercambiar experiencias.

Entre las experiencias compartidas, la jornada contemplaba la presencia de representantes del consorcio de Valencia Interior, que ha implementado el compostaje comunitario en sus municipios.

Recurso para el municipio

En su sitio web, el consorcio de Valencia Interior recoge que el compostaje comunitario fomenta la economía circular y la implicación de los habitantes para que el residuo no salga del municipio, transformándose en abono para las plantas o para pequeños huertos. "Con ello el residuo pasa a convertirse en un recurso para el municipio", apuntan.

Fases del compostaje

El proceso de compostaje se lleva a cabo en tres fases: en la aportación, los residuos orgánicos de los hogares se colocan en el módulo y se mezclan con el estructurante (residuos orgánicos secos), a la vez que se va aireando y cogiendo temperatura por la descomposición.

En la fase de degradación, una vez lleno el primer módulo, se pasa a este para que siga su proceso. En esta parte no hay ninguna aportación de material, pero sí se sigue el volteo periódico. Finalmente, en el proceso de maduración, el material se dejará aproximadamente un mes con volteos más espaciados y acabará su proceso con el resultado de un compost listo para usar.

Recursos necesarios para el compostaje

El consorcio valenciano explica en su página que para la implementación del compostaje comunitario se debe contar con la implicación del ayuntamiento y adecuar un espacio adecuado. Este lugar tiene que ser un recinto cerrado, debido a sus cantidades de materia. Además, será necesario fomentar la participación ciudadana para disponer de aportación de residuos orgánicos y contar con un maestro compostador que tenga conocimientos suficientes, se encargue de la previsión de los trabajos y el control del proceso.

Función de la jornada

Por otra parte, Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres y MásMedio, destacó que el 84% de los municipios de la provincia están adheridos al consorcio en distintas modalidades. Morales apuntó también que la jornada servirá para reflexionar. "Hay que concienciar a la ciudadanía que este tipo de servicios públicos fundamentales para el bienestar de los ciudadanos hay que financiarlos, y esto conlleva la implementación de unas tasas que tienen que cubrir el coste real del servicio". Por último, resaltó el apoyo de MásMedio en la legalización de las captaciones de agua potable, y mencionó la visita que realiza en la provincia una delegación de la Mancomunidad de Mancuerna, de Guatemala, para conocer el trabajo y exportar experiencias a su territorio.