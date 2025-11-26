De Guatemala a Cáceres para conocer la gestión de agua y residuos de la provincia

Con el objetivo de conocer de primera mano las tecnologías, técnicas y actividades ligadas a la gestión del agua y de los residuos en la provincia, una delegación de cinco responsables en materia de agua y saneamiento de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Naranjo (Mancuerna), ubicada en el occidente de Guatemala, ha viajado hasta Cáceres.

Gira divida en tres fases

Según explicó Wilson Castañeda, ingeniero ambiental y asesor de Mancuerna, en la iniciativa están involucradas tres instituciones: la Diputación de Cáceres, Incide y Ecodes, empresa guatemalteca de consultoría ambiental. La visita forma parte de un plan en tres fases. La primera consiste desplazarse hasta Cáceres para aprender de la tecnología aplicada en la gestión de residuos, el manejo de aguas residuales y depuración de plantas potabilizadoras. En la segunda, una delegación de MásMedio, consorcio de la institución provincial cacereña, viajará a Guatemala para conocer y realizar un diagnóstico, para después implementar "alguna de estas tecnologías adaptándolas a nuestra realidad".

Recorrido

La delegación llegó a Cáceres el lunes 17 de noviembre y permanecerá hasta el viernes 28 de noviembre. "Nos ha recibido el consorcio MásMedio, y llevamos dos semanas conociendo cómo realizan la depuración y el abastecimiento e intercambiando experiencias", apuntó Wilson Castañeda. Durante su estancia, han visitado tanto en la capital cacereña como en la provincia plantas depuradoras, así como centros de gestión de residuos, como puntos limpios o islas de contenedores. "Nos llama la atención también esa sistematización que tienen y la capacidad que tiene la sociedad de hacer la separación desde casa", añadió.

Así ha sido la jornada de Gestión de residuos y economía circular. El modelo consorciado para el ámbito rural en Cáceres / Carlos Gil

El ingeniero ambiental señaló que lo que más le llamó la atención durante la estancia fue "la automatización" en la operación de las plantas tanto de abastecimiento como de depuración. También destacó la "calidad" con la que se abastece para consumo humano, así como con la que se vierte el agua a los afluentes. Además, subrayó el "orden" con el que opera el consorcio MásMedio.