Cáceres busca ser sede de un organismo estatal para la igualdad

La Diputación de Cáceres aprueba por unanimidad, en la sesión plenaria de este jueves 27 de noviembre, una moción en la que solicita al Gobierno de España la modificación de la ubicación prevista en Madrid para la sede física de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, así como del Centro de Documentación y Memoria sobre Discriminación, Odio e Intolerancia, de manera que ambos puedan establecerse en la capital cacereña.

¿Qué es la Autoridad Independiente para la Igualdad?

Según el Ministerio de Igualdad, la Autoridad Independiente ofrecerá asistencia y orientación a las víctimas; se constituye como órgano de mediación; además podrá investigar, de oficio o a instancia de terceros, posibles situaciones de discriminación que revistan una especial “gravedad o relevancia”, salvo aquellas que revistan carácter de infracción penal.

Además, dicho ministerio explica que este organismo podrá emprender acciones judiciales; instar a la Administración del Estado para poner en marcha procedimientos sancionadores; o poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal. Entre sus funciones se incluye también que podrá promover propuestas de modificación normativa; elaborar informes y estadísticas de carácter periódico, o diseñar y mantener un barómetro sobre igualdad de trato y no discriminación, entre otras funciones.

La creación de la Autoridad Independiente estaba contemplada en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como 'Ley Zerolo', que entró en vigor en julio de 2022. El 27 de mayo de 2025, el Consejo de Ministros nombró como presidenta de la Autoridad Independiente a María Teresa Verdugo Moreno, quien desde 2011 ha sido la fiscal delegada de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Málaga y coordinadora de la Sección de Delitos Económicos.

Ejemplo de A Coruña o Sevilla

Con esta moción, la institución provincial cacereña buscar seguir el ejemplo de otras ciudades que acogen organismos públicos estatales fuera de Madrid, como Sevilla, sede de la Agencia Espacial Española, o A Coruña, sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que inició su actividad presencial en febrero de 2025.

No obstante, desde la diputación dicen que se trata de un proceso largo y que desconocen si la Autoridad Independiente contará con la misma dotación de puestos de trabajo que otros organismos ubicados fuera de Madrid. Además, señalan que, con la adquisición del palacio Mayoralgo, se podría ofrecer como sede algún edificio que quede libre de la institución provincial.