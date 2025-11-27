Concluyen las obras de acondicionamiento de la carretera de Logrosán a la EX-116 tras una inversión de casi dos millones de euros

La Diputación Provincial de Cáceres ha concluido las obras de acondicionamiento de la carretera CC-429, que conecta Logrosán con la Ex-116. La actuación ha contado con presupuesto de 1.990.162 euros.

La intervención ha consistido en el acondicionamiento de un tramo de carretera convencional, de una longitud de 5,90 kilómetros, con una anchura de 6,40 metros, más sendas bermas laterales de 0,50 metros.

Construcción de un variante

El diputado de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha explicado que se ha construido una variante de trazado mediante la cual se elimina un "sinuoso" tramo de once curvas, con lo que se acorta la longitud de la carretera en más de medio kilómetro.

Renovación del puente

A esta obra se suma la que se ha llevado a cabo en el antiguo puente sobre el río Ruecas, que se ha renovado "íntegramente", y se destina para el tráfico de vehículos en sentido Logrosán. Para la circulación de vehículos en sentido Ex-116 se ha construido un nuevo puente contiguo.

Empresa adjudicataria

La empresa adjudicataria encargada de llevar a cabo los trabajos ha sido Gosadex, S.L.