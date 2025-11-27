Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plaza Mayor de Trujillo se prepara para iluminar la Navidad

El Ayuntamiento anuncia sorpresas y anima a acudir al encendido, el viernes, a las siete

Alumbrado navideño en una edición anterior.

Alumbrado navideño en una edición anterior. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La Navidad empezará a sentirse en Trujillo este viernes, 28 de noviembre, con el encendido oficial del alumbrado, desde la plaza Mayor. De hecho, el Ayuntamiento ha convocado a vecinos y visitantes, a partir de las siete, para compartir un acto que, un año más, marcará el inicio de unas semanas especialmente esperadas por la ciudadanía. 

El consistorio ha asegurado a través de sus redes sociales, estar «muy ilusionado» ante esta cita, concebida como un punto de arranque para la programación navideña, que se irá desvelando durante los próximos días. Así, el mensaje municipal adelanta que hay preparadas «muchas sorpresas» y anima a prestar atención a los canales de difusión del Ayuntamiento, para no perderse ninguno de los eventos diseñados con motivo de las fiestas.

Como en años anteriores, el encendido de las luces transformará la plaza en un escenario festivo, con diferentes elementos decorativos y un ambiente pensado para disfrutar en comunidad. Así, se invita a la población a vivir el momento de primera mano. «Os esperamos para encender juntos la Navidad en Trujillo», señala la convocatoria.

