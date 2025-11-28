Somos Cáceres alerta del deterioro del casco histórico de Trujillo

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha denunciado el «abandono» que, a su juicio, presenta actualmente el casco histórico de Trujillo. Así, en un comunicado, la formación señala problemas de suciedad acumulada, falta de iluminación y una creciente sensación de inseguridad nocturna.

Adela Augusto, secretaria de Política Institucional, afirma que la realidad diaria del casco histórico «es una muestra evidente de la desatención municipal». Según apunta, estas carencias están generando malestar entre los residentes.

Asimismo, el grupo considera que el casco histórico podría ser un «motor cultural y residencial de primer nivel», pero, advierte de que su potencial está desaprovechado, por la falta de cuidados básicos.