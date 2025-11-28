Somos Cáceres alerta del deterioro del casco histórico de Trujillo
La formación denuncia falta de limpieza, iluminación insuficiente y sensación de inseguridad
La Agrupación Local de Somos Cáceres ha denunciado el «abandono» que, a su juicio, presenta actualmente el casco histórico de Trujillo. Así, en un comunicado, la formación señala problemas de suciedad acumulada, falta de iluminación y una creciente sensación de inseguridad nocturna.
Adela Augusto, secretaria de Política Institucional, afirma que la realidad diaria del casco histórico «es una muestra evidente de la desatención municipal». Según apunta, estas carencias están generando malestar entre los residentes.
Asimismo, el grupo considera que el casco histórico podría ser un «motor cultural y residencial de primer nivel», pero, advierte de que su potencial está desaprovechado, por la falta de cuidados básicos.
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
- Más de 1.500 mayores podrán disfrutar de los mejores balnearios con el programa 'Senior y Saludable' de la Diputación de Cáceres: estos son los requisitos
- Detienen a dos personas por robar en la iglesia de Navas del Madroño: uno fue sorprendido con el rostro cubierto en el interior del templo
- Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte