Distribución de 29 especies

Lanzan una campaña con 20.000 árboles disponibles para que los ayuntamientos de Cáceres los soliciten

La diputación recuerda a los consistorios que tienen hasta el 8 de diciembre para hacer sus peticiones

El vivero de la finca Haza de la Concepción.

El vivero de la finca Haza de la Concepción. / Cedida por la Diputación de Cáceres

J. M.

Cáceres

El vivero de la finca Haza de la Concepción, de la Diputación Provincial de Cáceres, tiene preparados 20.000 unidades de 29 especies de árboles, arbustos, setos y aromáticas para que los ayuntamientos de la provincia los soliciten en el marco de una nueva campaña de arbolado ornamental.

Según indica la institución provincial, se ha remitido una carta a los consistorios para recordar que arranca esta campaña, en la que se distribuirá árboles ornamentales entre las entidades locales de la provincia que lo soliciten, con el objetivo de contribuir al "embellecimiento de sus calles y plazas", destaca la diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García.

Los municipios interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 8 de diciembre, indicando las 29 especies disponibles, de hoja perenne y caducifolia, y el fin que se dará a los ejemplares.

La diputada de Agricultura, Angélica García, junto a trabajadores en el vivero.

La diputada de Agricultura, Angélica García, junto a trabajadores en el vivero. / Cedida por la Diputación de Cáceres

Especies

La nueva campaña ofrece 7.000 unidades de 15 especies de árboles: magnolia orchid, fresno de flor, almez, tulipífero, liquidámbar, aligustre de copa, álamo o laurel portugués, entre otras; 4.500 unidades de 8 especies de arbustos: lirio africano, rosa de Siria, árbol de Júpiter o salvia, entre otras, y 8.500 unidades de 6 especies de setos y aromáticas: ciprés, escalonia, lavanda, romero rastrero, tuya para setos y durillo.

Entrega de los árboles

La entrega de los ejemplares solicitados se realizará a finales de enero de 2026.

TEMAS

