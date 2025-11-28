Distribución de 29 especies
Lanzan una campaña con 20.000 árboles disponibles para que los ayuntamientos de Cáceres los soliciten
La diputación recuerda a los consistorios que tienen hasta el 8 de diciembre para hacer sus peticiones
J. M.
El vivero de la finca Haza de la Concepción, de la Diputación Provincial de Cáceres, tiene preparados 20.000 unidades de 29 especies de árboles, arbustos, setos y aromáticas para que los ayuntamientos de la provincia los soliciten en el marco de una nueva campaña de arbolado ornamental.
Según indica la institución provincial, se ha remitido una carta a los consistorios para recordar que arranca esta campaña, en la que se distribuirá árboles ornamentales entre las entidades locales de la provincia que lo soliciten, con el objetivo de contribuir al "embellecimiento de sus calles y plazas", destaca la diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García.
Los municipios interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 8 de diciembre, indicando las 29 especies disponibles, de hoja perenne y caducifolia, y el fin que se dará a los ejemplares.
Especies
La nueva campaña ofrece 7.000 unidades de 15 especies de árboles: magnolia orchid, fresno de flor, almez, tulipífero, liquidámbar, aligustre de copa, álamo o laurel portugués, entre otras; 4.500 unidades de 8 especies de arbustos: lirio africano, rosa de Siria, árbol de Júpiter o salvia, entre otras, y 8.500 unidades de 6 especies de setos y aromáticas: ciprés, escalonia, lavanda, romero rastrero, tuya para setos y durillo.
Entrega de los árboles
La entrega de los ejemplares solicitados se realizará a finales de enero de 2026.
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
- Más de 1.500 mayores podrán disfrutar de los mejores balnearios con el programa 'Senior y Saludable' de la Diputación de Cáceres: estos son los requisitos
- Detienen a dos personas por robar en la iglesia de Navas del Madroño: uno fue sorprendido con el rostro cubierto en el interior del templo
- Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte