Tres jóvenes de Valencia de Alcántara protagonizaron un vídeo para exigir la reapertura del centro joven, que reanuda la actividad este fin de semana

Tres jóvenes de Valencia de Alcántara: Javier Mena Da Silva (14 años), Francisco Javier Santano López (13 años), junto a Alberto, hermano del primero, protagonizaron un vídeo que reivindicaba la apertura del Centro Joven, una meta que ya habían alcanzado el año anterior mediante una recogida de firmas. En la publicación, destacaban la necesidad de contar con un espacio en el que poder reunirse, especialmente con la llegada de la temporada de lluvias y frío. Tras permanecer cerrado desde mediados de este verano, el ayuntamiento de la localidad cacereña anunció el jueves 27 de noviembre que el espacio juvenil reabrirá sus puertas al público este viernes.

Según confirmó el alcalde, Alberto Piris, el contrato de la dinamizadora sociocultural del centro tendrá una duración de seis meses, al igual que el año anterior. Esto implica que el centro joven cerraría en junio. El regidor afirmó que durante la temporada de verano "no va nadie", aunque aseguró que si hay "demanda", se procedería a la contratación de personal a partir de la fecha de cierre.

Piris recordó también que el año pasado el centro se puso en marcha en febrero, mientras que en esta ocasión será en noviembre, con planes similares para el próximo año. "Como siempre, esto no es nuevo", añadió el alcalde.

Ampliación del horario de biblioteca y actividades en residencias

Por otro lado, el regidor destacó que el servicio se ha mejorado con la ampliación del horario de biblioteca, con préstamo de libros por las tardes. Además, la dinamizadora contratada llevará a cabo actividades de ocio y recreativas en las dos residencias de mayores municipales.

Asimismo, el alcalde de Valencia de Alcántara indicó que durante los fines de semana se realizarán nuevas actividades, programadas por la técnico del centro. En cuanto al nuevo material, la trabajadora se encargará de hacer un listado del necesario para realizar las actividades. Además, Piris apuntó que con el nuevo contrato, la persona contratada pasará de jornada parcial a completa.

Funciones de la dinamizadora

El ayuntamiento, a través de sus redes sociales, comunicó las labores que desempeñará la dinamizadora: impulsar actividades formativas, culturales y lúdicas adaptadas a los intereses del público joven, así como fomentar la participación activa y el asociacionismo juvenil. "Entre sus principales funciones se incluyen la organización de talleres, encuentros temáticos, asesoramiento a proyectos e iniciativas y la gestión de programas en colaboración con los distintos servicios municipales", añade la publicación.

La técnico se encargará también de la apertura de la Biblioteca Pública Municipal los jueves de 17 a 19 horas para consultas y préstamos a los usuarios; además de dinamizar las actividades para los residentes de las residencias de mayores locales.

Horario

En cuanto al horario de apertura del centro joven, será los viernes y sábados por la tarde de 17.00 a 00.00 horas, y el domingo por la tarde de 16.30 a 21.30 horas. Los sábados y domingos por la mañana estarán abierto de 11.30 a 13.30 horas para la realización de talleres infantiles.