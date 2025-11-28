El Valle del Jerte, reconocido como 'Mejor Destino Rural y de Naturaleza'

El Valle del Jerte ha sido reconocida como 'Mejor Destino Rural y de Naturaleza' por el Premio Nacional de Turismo 2025, promovido por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo en colaboración con Lassart Tourism.

El jurado, compuesto por nueve periodistas especializados y de "amplia trayectoria profesional", ha otorgado el galardón, que distingue a esta comarca cacereña como referente estatal en turismo rural sostenible, tras la reunión celebrada el 25 de noviembre en Madrid. Según la Mancomunidad del Valle del Jerte, el panel "ha valorado especialmente la capacidad del territorio para preservar su patrimonio natural y cultural mientras impulsa un modelo de desarrollo responsable".

Singularidad del paisaje

El reconocimiento destaca "la singularidad del paisaje jerteño y la excepcional riqueza de su biodiversidad, confirmándolo como un destino idóneo para el turismo durante todo el año". En este sentido, la mancomunidad subraya que la gestión del territorio ha sabido capitalizar las cuatro estaciones , destacando sus recursos hídricos para el verano, ríos y gargantas, y la época de recolección de cerezas, que "impulsa el agroturismo y la conexión directa con el campo". Todo ello, "ha consolidado como un hito del turismo de naturaleza en España".

Oferta de la comarca

Por otro lado, la mancomunidad indica que la oferta de la comarca combina naturaleza, cultura, gastronomía y actividades al aire libre, "generando experiencias genuinas que conectan a los visitantes con el medio rural y sus tradiciones". Esta combinación, junto con la "calidad de sus alojamientos y el compromiso del sector con la conservación del entorno, ha sido clave para posicionarlo como referente nacional".

"El Valle del Jerte demuestra cada día que es posible crecer sin renunciar a nuestra esencia; este premio pertenece a nuestras gentes y a su manera de entender el territorio", ha señalado Julián Elizo Muñoz, presidente de la Mancomunidad Municipios del Valle del Jerte.