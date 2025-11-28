Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocimiento

El Valle del Jerte, reconocido como 'Mejor Destino Rural y de Naturaleza'

El Premio Nacional de Turismo 2025, promovido por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo en colaboración con Lassart Tourism, otorga la distinción a la comarca cacereña

Una vista panorámica que captura el paisaje del Valle del Jerte.

Una vista panorámica que captura el paisaje del Valle del Jerte. / Mancomunidad Valle del Jerte

J. M.

Cáceres

El Valle del Jerte ha sido reconocida como 'Mejor Destino Rural y de Naturaleza' por el Premio Nacional de Turismo 2025, promovido por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo en colaboración con Lassart Tourism.

El jurado, compuesto por nueve periodistas especializados y de "amplia trayectoria profesional", ha otorgado el galardón, que distingue a esta comarca cacereña como referente estatal en turismo rural sostenible, tras la reunión celebrada el 25 de noviembre en Madrid. Según la Mancomunidad del Valle del Jerte, el panel "ha valorado especialmente la capacidad del territorio para preservar su patrimonio natural y cultural mientras impulsa un modelo de desarrollo responsable".

Singularidad del paisaje

El reconocimiento destaca "la singularidad del paisaje jerteño y la excepcional riqueza de su biodiversidad, confirmándolo como un destino idóneo para el turismo durante todo el año". En este sentido, la mancomunidad subraya que la gestión del territorio ha sabido capitalizar las cuatro estaciones , destacando sus recursos hídricos para el verano, ríos y gargantas, y la época de recolección de cerezas, que "impulsa el agroturismo y la conexión directa con el campo". Todo ello, "ha consolidado como un hito del turismo de naturaleza en España".

Oferta de la comarca

Por otro lado, la mancomunidad indica que la oferta de la comarca combina naturaleza, cultura, gastronomía y actividades al aire libre, "generando experiencias genuinas que conectan a los visitantes con el medio rural y sus tradiciones". Esta combinación, junto con la "calidad de sus alojamientos y el compromiso del sector con la conservación del entorno, ha sido clave para posicionarlo como referente nacional".

Noticias relacionadas y más

"El Valle del Jerte demuestra cada día que es posible crecer sin renunciar a nuestra esencia; este premio pertenece a nuestras gentes y a su manera de entender el territorio", ha señalado Julián Elizo Muñoz, presidente de la Mancomunidad Municipios del Valle del Jerte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
  2. Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
  3. Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
  4. La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
  5. Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
  6. Más de 1.500 mayores podrán disfrutar de los mejores balnearios con el programa 'Senior y Saludable' de la Diputación de Cáceres: estos son los requisitos
  7. Detienen a dos personas por robar en la iglesia de Navas del Madroño: uno fue sorprendido con el rostro cubierto en el interior del templo
  8. Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte

El Valle del Jerte, reconocido como 'Mejor Destino Rural y de Naturaleza'

El Valle del Jerte, reconocido como 'Mejor Destino Rural y de Naturaleza'

Lanzan una campaña con 20.000 árboles disponibles para que los ayuntamientos de Cáceres los soliciten

Lanzan una campaña con 20.000 árboles disponibles para que los ayuntamientos de Cáceres los soliciten

Somos Cáceres alerta del deterioro del casco histórico de Trujillo

Somos Cáceres alerta del deterioro del casco histórico de Trujillo

Concluyen las obras de acondicionamiento de la carretera de Logrosán a la EX-116 tras una inversión de casi dos millones de euros

Concluyen las obras de acondicionamiento de la carretera de Logrosán a la EX-116 tras una inversión de casi dos millones de euros

Cáceres busca ser sede de un organismo estatal para la igualdad

Cáceres busca ser sede de un organismo estatal para la igualdad

La plaza Mayor de Trujillo se prepara para iluminar la Navidad

La plaza Mayor de Trujillo se prepara para iluminar la Navidad

De Guatemala a Cáceres para conocer la gestión de agua y residuos de la provincia

De Guatemala a Cáceres para conocer la gestión de agua y residuos de la provincia

El icónico palacio de las 50 pesetas, en la provincia de Cáceres, tiene nuevo destino

El icónico palacio de las 50 pesetas, en la provincia de Cáceres, tiene nuevo destino
Tracking Pixel Contents