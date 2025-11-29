Los colectivos de Trujillo tienen hasta el 18 de diciembre para pedir las ayudas municipales
Las bases de las convocatorias de subvenciones culturales, deportivas y para la Cabalgata de Reyes están publicadas en el BOP
El Ayuntamiento de Trujillo cuenta, oficialmente, con sus tres convocatorias anuales de subvenciones, después de que el Boletín Oficial de la Provincia publicara, el 18 de noviembre, las bases para las ayudas culturales, deportivas y para la elaboración de carrozas de la Cabalgata de Reyes.
Por una parte, la convocatoria de la Concejalía de Cultura está dirigida a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio, que desarrollen actividades en ámbitos como las artes escénicas, la danza, las artes plásticas, la literatura, las publicaciones o el patrimonio.
Cabe destacar que las bases establecen que los proyectos deberán ejecutarse durante 2025 y detallar objetivos, calendario, presupuesto y forma de financiación.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y contemplan un primer abono tras la resolución y otro cuando se justifique la actividad.
Por otro lado, la convocatoria deportiva se dirige a clubes, asociaciones y deportistas individuales que participen en competiciones oficiales o gestionen escuelas y actividades formativas. Son subvencionables gastos como desplazamientos, arbitrajes, material deportivo o seguros, mientras que quedan fuera las inversiones inventariables, tributos o premios en metálico. Los proyectos deberán desarrollarse igualmente en 2025, con la correspondiente memoria y justificación económica, según las bases.
La tercera línea corresponde a las ayudas destinadas a la Cabalgata de Reyes 2026, cuyo objetivo es apoyar a asociaciones, peñas y colectivos que participan en el recorrido del 5 de enero. El crédito disponible asciende a 3.500 euros, con un máximo de 400 euros por entidad, que se distribuirán de forma proporcional.
Plazo de presentación
Las tres convocatorias comparten la misma fecha límite de presentación, fijada en el BOP: las solicitudes podrán tramitarse hasta el 18 de diciembre, preferentemente por vía electrónica. Las bases prevén además, un periodo de subsanación para completar documentación en caso necesario.
Aunque el 5 de noviembre, el Ayuntamiento informó de la aprobación en el pleno de estas bases, las convocatorias solo constan publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin difusión aun en los canales informativos habituales, como sus redes sociales o la aplicación Bandomóvil.
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
- Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte
- Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres
- Navaconcejo vivió con preocupación la noche de alerta roja por la borrasca Claudia