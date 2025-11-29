Los colectivos de Trujillo tienen hasta el 18 de diciembre para pedir las ayudas municipales

El Ayuntamiento de Trujillo cuenta, oficialmente, con sus tres convocatorias anuales de subvenciones, después de que el Boletín Oficial de la Provincia publicara, el 18 de noviembre, las bases para las ayudas culturales, deportivas y para la elaboración de carrozas de la Cabalgata de Reyes.

Por una parte, la convocatoria de la Concejalía de Cultura está dirigida a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio, que desarrollen actividades en ámbitos como las artes escénicas, la danza, las artes plásticas, la literatura, las publicaciones o el patrimonio.

Cabe destacar que las bases establecen que los proyectos deberán ejecutarse durante 2025 y detallar objetivos, calendario, presupuesto y forma de financiación.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y contemplan un primer abono tras la resolución y otro cuando se justifique la actividad.

Por otro lado, la convocatoria deportiva se dirige a clubes, asociaciones y deportistas individuales que participen en competiciones oficiales o gestionen escuelas y actividades formativas. Son subvencionables gastos como desplazamientos, arbitrajes, material deportivo o seguros, mientras que quedan fuera las inversiones inventariables, tributos o premios en metálico. Los proyectos deberán desarrollarse igualmente en 2025, con la correspondiente memoria y justificación económica, según las bases.

La tercera línea corresponde a las ayudas destinadas a la Cabalgata de Reyes 2026, cuyo objetivo es apoyar a asociaciones, peñas y colectivos que participan en el recorrido del 5 de enero. El crédito disponible asciende a 3.500 euros, con un máximo de 400 euros por entidad, que se distribuirán de forma proporcional.

Plazo de presentación

Las tres convocatorias comparten la misma fecha límite de presentación, fijada en el BOP: las solicitudes podrán tramitarse hasta el 18 de diciembre, preferentemente por vía electrónica. Las bases prevén además, un periodo de subsanación para completar documentación en caso necesario.

Aunque el 5 de noviembre, el Ayuntamiento informó de la aprobación en el pleno de estas bases, las convocatorias solo constan publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin difusión aun en los canales informativos habituales, como sus redes sociales o la aplicación Bandomóvil.