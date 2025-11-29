Turismo ornitológico
Madrigalejo celebra la llegada de las grullas a Extremadura
La localidad cacereña acoge la XVII edición de un festival para dar la bienvenida a esta ave migratoria
Madrigalejo acogió este sábado, 29 de noviembre, la decimoséptima edición del Festival de las Grullas, organizado por la Junta de Extremadura, una cita para dar la bienvenida a esta ave migratoria que llega desde el norte de Europa.
Según el último censo elaborado por la ONG extremeña Grus Extremadura a nivel nacional, 118.171 ejemplares pasaron el invierno de 2024-2025 por la región, de las casi 260.000 que se contabilizaron en todo el país.
La Junta de Extremadura, organizadora del festival, señala que las citadas aves están distribuidas por toda Extremadura, aunque las Vegas Altas del Guadiana, la comarca de Miajadas-Trujillo, Navalvillar de Pela, Siruela y otros enclaves de La Siberia y los embalses de Los Canchales, Borbollón, Valdecañas y Gabriel y Galán concentran las poblaciones "más importantes".
Desarrollo del festival
Según detalla la Junta, el festival, que en esta edición estrenó localización en Madrigalejo, comenzó para los más madrugadores con un 'desayuno con grullas', seguido de rutas de observación, un taller de fotografía, urban sketchers, y migas extremeñas.
Charlas
Por su parte, el Centro de Interpretación Fernando el Católico acogió charlas técnicas en las que expertos han hablado sobre el manejo y la problemática de la grulla común.
Asimismo, el programa contaba actividades para el público infantil como los talleres a cargo de las asociaciones conservacionistas Adenex, Amus, Anser, Ecologistas en Acción, Grus Extremadura, SEO/Birdlife y Sociedad Extremeña de Zoología (SEZ), juegos de pistas y la entrega de premios del concurso de dibujo.
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Nuevo proyecto para contemplar el paisaje de Las Hurdes: un mirador con una pasarela volada y un desfiladero
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres
- Fallece un hombre de 52 años tras volcar con un tractor en una finca de Aldea del Cano
- Invierten más de 3 millones de euros en una nueva infraestructura para evitar cortes de agua en Jerte
- Invierten 2,4 millones para construir miradores experienciales en seis pueblos de Cáceres
- Navaconcejo vivió con preocupación la noche de alerta roja por la borrasca Claudia