Madrigalejo celebra la llegada de las grullas a Extremadura

Madrigalejo acogió este sábado, 29 de noviembre, la decimoséptima edición del Festival de las Grullas, organizado por la Junta de Extremadura, una cita para dar la bienvenida a esta ave migratoria que llega desde el norte de Europa.

Según el último censo elaborado por la ONG extremeña Grus Extremadura a nivel nacional, 118.171 ejemplares pasaron el invierno de 2024-2025 por la región, de las casi 260.000 que se contabilizaron en todo el país.

La Junta de Extremadura, organizadora del festival, señala que las citadas aves están distribuidas por toda Extremadura, aunque las Vegas Altas del Guadiana, la comarca de Miajadas-Trujillo, Navalvillar de Pela, Siruela y otros enclaves de La Siberia y los embalses de Los Canchales, Borbollón, Valdecañas y Gabriel y Galán concentran las poblaciones "más importantes".

El Festival de las Grullas en Madrigalejo. / Junta de Extremadura

Desarrollo del festival

Según detalla la Junta, el festival, que en esta edición estrenó localización en Madrigalejo, comenzó para los más madrugadores con un 'desayuno con grullas', seguido de rutas de observación, un taller de fotografía, urban sketchers, y migas extremeñas.

Charlas

Por su parte, el Centro de Interpretación Fernando el Católico acogió charlas técnicas en las que expertos han hablado sobre el manejo y la problemática de la grulla común.

Asimismo, el programa contaba actividades para el público infantil como los talleres a cargo de las asociaciones conservacionistas Adenex, Amus, Anser, Ecologistas en Acción, Grus Extremadura, SEO/Birdlife y Sociedad Extremeña de Zoología (SEZ), juegos de pistas y la entrega de premios del concurso de dibujo.