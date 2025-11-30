Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Un motorista resulta herido grave en un choque frontal contra un turismo cerca de Moraleja

El herido ha sido trasladado al Hospital de Coria

Hospital de Coria

Hospital de Coria / EL PERIÓDICO

Celia Gálvez Núñez

Un motorista ha resultado herido grave en un choque entre una motocicleta y un turismo en Moraleja. En concreto, el suceso ha ocurrido en el kilómetro 110 de la Ex-108, en el término municipal de la localidad cacereña a las 13.30 horas de este domingo, 30 de noviembre, según ha informado la Guardia Civil.

El conductor de la moto ha sido trasladado por los servicios sanitarios al Hospital de Coria y la conductora del vehículo ha resultado ilesa.

Por el momento se desconocen los medios que se han desplazado hasta el lugar de los hechos y más datos sobre las víctimas del siniestro.

No obstante, la Benemérita está investigando las causas del accidente de tráfico.

Tercer accidente durante el fin de semana

Cabe recordar que se trata del tercer accidente ocurrido durante este fin de semana en Extremadura. El segundo tuvo lugar anoche en Badajoz y se ha cobrado la vida de un joven de 29 años al chocar su motocicleta contra una farola.

