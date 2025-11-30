Zarza la Mayor rubrica su historia rayana

Zarza la Mayor acogió el miércoles, 26 de noviembre, el Acto de Revisión de Frontera.

Por la parte de Portugal asistió la presidente de la Cámara Municipal de Idanha a Nova, Elza Gonçalves, mientras que por la española estuvieron presentes los regidores de Alcántara, Carbajo, Cilleros, Menbrío, Santiago de Alcántara y Zarza la Mayor. Tambien acudieron el vicepresidente tercero de la Diputación, Luis Fernando García Nicolás, y el director general de Movilidad y Transporte de la Junta, Cristóbal Maza.

Según detalla Emilio Arroyo Bermejo, cronista oficial de Zarza la Mayor, en su publicación en la web de la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura, en la Casa de Cultura de la localidad zarceña se realizó un acto, con el consiguiente levantamiento de acta, "de reconocimiento de la línea fronteriza en la parte correspondiente a los límites entre los términos municipales de la Feligresía del Concejo de Idanha-A-Nova, distrito de Castelo Branco, en Portugal, y el Ayuntamiento de Zarza la Mayor, según el artículo 25 del Tratado de Límites entre Portugal y España de 29 de septiembre de 1864".

El cronista explica también el funcionamientro de la coordinación de los actos de Revisión de Fronteras. "Se realizan anualmente, coincidiendo con el mes de noviembre y cada año lo organiza un pueblo distinto atendiendo a un orden establecido, de tal forma que un año lo organiza un pueblo español y al siguiente la organización es competencia portuguesa".

Proximo acto en Zarza la Mayor

Arroyo recuerda que Zarza la Mayor fue anfitriona en 2013 y en este 2025, por lo que no volverá a asumir la organización hasta 2037. Será entonces cuando el municipio vuelva a acoger este acto que une a dos pueblos, español y portugués, "en una Raya que confraterniza, comparte, e idea proyectos que afiancen nuestras relaciones en un espacio común".